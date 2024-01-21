ارتفاع معظم بورصات الخليج وهبوط القطرية

■ دبي – رويترز: أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع أمس الأحد، متعافية بقدر ما من تراجع في الجلسات السابقة بسبب بيانات اقتصادية أمريكية أشارت إلى أن خفض أسعار الفائدة قد لا يحدث قريباً مثلما كان يأمل البعض.

ومعظم عملات دول الخليج مربوطة بالدولار، وتتبع السعودية والإمارات وقطر عادة أي تغيير في السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وأغلق المؤشر السعودي مرتفعاً 0.4 في المئة بعد سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات، مع وجود جميع القطاعات تقريباً في المنطقة الإيجابية.

وقفز سهم عملاقة الإعلام السعودية «إم.بي.سي» عشرة في المئة مواصلا المكاسب للجلسة الخامسة.

وارتفع سهم «سال السعودية للخدمات اللوجستية» 8.3 في المئة وسهم «لومي لتأجير السيارات» 3.3 في المئة.

لكن المؤشر في قطر واصل الخسائر للجلسة الرابعة على التوالي وأغلق على انخفاض 0.3 في المئة مع تراجع سهمي كل من «مصرف قطر الإسلامي» و»صناعات قطر» 0.8 في المئة وسهم «شركة الملاحة القطرية» 1.4 في المئة.

وانخفضت أسعار النفط ،وهي محفز للأسواق المالية في الخليج، قليلاً يوم الجمعة الماضي مع تسجيل خام برنت 78.56 دولار للبرميل عند التسوية. وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر للجلسة الثانية وأغلق مرتفعاً 3.2 في المئة بدعم من سهم «مجموعة طلعت مصطفى القابضة» الذي قفز 12 في المئة وسهم «الشرقية للدخان» الذي ارتفع تسعة في المئة. وبشكل منفصل، قال متحدث باسم «صندوق النقد الدولي» يوم الجمعة الماضي إن بعثة الصندوق موجودة في القاهرة حالياً لمناقشة قرض الصندوق لمصر وقيمته ثلاثة مليارات دولار وبرنامج إصلاحات، فضلا عن مناقشات تمويل إضافي في ظل الحرب في غزة.