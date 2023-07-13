ارتياح فتحاوي لنتائج زيارة عباس لمخيم جنين.. والعالول: بعثت رسالة حول نبذ من يسعى للفتنة

غزة- “القدس العربي”:

تشعر الأوساط القيادية في حركة فتح والسلطة الفلسطينية، بارتياح كبير لحجم الاستقبال الشعبي للرئيس محمود عباس، خلال جولته في مخيم جنين، وتنظر إليه على أنه خطوة مهمة للحركة والسلطة، لاستعادة القوة الميدانية في مناطق شمال الضفة الغربية، وعلى أنه استفتاء شعبي آخر يظهر قوة التنظيم، بعد الزيارة الثانية لوفد من اللجنة المركزية قبل أيام.

ترتيبات الجولة

وهنا يدور الحديث أن الجولة التي قام بها وفد من الجنة المركزية لحركة فتح، برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول، تم خلالها الترتيب بشكل عملي لزيارة الرئيس الفلسطيني، وكانت مقدمة لهذه الزيارة، بعد القاءات التي عقدها وفد المركزية مع أهالي المخيم وفعالياته الشعبية.

وحسب مصادر قيادية في حركة فتح، فإنه جرى خلال زيارة وفد المركزية برئاسة العالول، وضع ترتيبات أولية للزيارة، مع أركان وفعاليات المخيم، ومع المسؤولين في محافظة جنين.

وكانت قيادة حركة فتح، عقدت بعد الهجوم العسكري الإسرائيلي الواسع على مخيم جنين، عدة اجتماعات ركزت جميعها على ترتيب صفوف الحركة بشكل أكبر في مناطق شمال الضفة، بهدف استعادة زمام الأمور، ومن ضمنها زيادة الحضور الميداني في جميع الفعاليات، خاصة فعاليات المقاومة الشعبية، والفعاليات الوطنية.

وجاء ذلك ضمن خطة الحركة للتأكيد على قوتها الميدانية على الأرض، بعد محاولة الاعتداء على وفدها القيادي خلال تشييع جثامين شهداء مخيم جنين.

وحسب المصادر القيادية في حركة فتح، فإن زيارة الرئيس الفلسطيني لمخيم جنين، تحمل رسائل متعددة، داخلية وخارجية، وهدفها التأكيد على حضور وقوة حركة فتح والسلطة الفلسطينية في شمال الضفة “ميدانيا”.

ولا تخفي أوساط فتح القيادية، أن الحركة أرادت من تلك الجولة للرئيس عباس، إظهار قوتها الميدانية على الأرض.

حركة فتح أرادت من ورائها إيصال رسائل داخلية وخارجية هدفها التأكيد على قوة التنظيم

ولذلك حرص جميع قادة حركة فتح وأجهزة الأمن وأعضاء اللجنة التنفيذية على التواجد في المخيم، حتى من قبل وصول الرئيس عباس.

وفي حركة فتح وقيادة السلطة، لا أحد يرغب في أن تخرج مناطق شمال الضفة، من تحت عباءة السلطة من الناحية الميدانية والأمنية، وهو ما جرى التأكيد عليه في كلمة الرئيس عباس، الذي تحدث بكلام مباشر بهذا الخصوص، مستحضرين بذلك تجربة قطاع غزة، التي أفضت لسيطرة حركة حماس.

رسائل الزيارة

وفي دلالة على ذلك، كان نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، قال إن جنين “أرسلت رسالة واضحة للمجتمع الدولي، وإسرائيل والولايات المتحدة أن الشعب الفلسطيني لن يرضى أن يملى عليه أي قرار لا يرضى عنه”.

وأشار إلى أن التواصل بين الشعب الفلسطيني وقيادته سيستمر على مدار الساعة، مضيفا “المرحلة المقبلة مرحلة تآمر من قبل بعض الجهات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى التآمر الأمريكي والإسرائيلي، وأبطال جنين والضفة والقدس وغزة سيتصدون بكل بسالة لكل هذه المؤامرات”.

وتابع “لن يمر أي شيء على الشعب الفلسطيني سواء مؤامرة هنا، أو هناك، وستبقى الراية الفلسطينية مرفوعة من جنين حتى تصل القدس”.

يشار إلى أن الرئيس محمود عباس قال في كلمته في مخيم جنين “إن السلطة جاءت إلى هنا لتؤكد لكم أنها مع مخيم جنين ومع أهلها في مدينة جنين، فالسلطة الفلسطينية سلطة واحدة، ودولة واحدة، وقانون واحد، وأمن واستقرار وأمان واحد”.

وأضاف “أقول للقاصي والداني إن هذا البلد سيبقى واحدا وأمنه واحدا، وكل من يعبث في وحدتها لن يرى إلا ما لا يعجبه، ولن نسمح، ولن نقبل اطلاقا”، وتابع “أقولها بصراحة أكثر إن اليد التي ستمتد إلى وحدة الشعب وأمنه وأمانه واستقراره ستقص من ضلوعها”.

وعلمت “القدس العربي”، أن قيادات ميدانية في حركة فتح، فتحت قناة اتصال مع الحالات العسكرية في مخيم جنين، تخللها التوافق على إخفاء أي مظهر عسكري في المخيم خلال زيارة الرئيس عباس، بخلاف قوى الأمن الفلسطينية، التي حضرت لتأمين الرئيس عباس.

وبقيت أذرع المقاومة المسلحة المتواجدة في مخيم جنين في أماكنها الخاصة، ولم تظهر في الصورة، فيما كان من بين المستقبلين للرئيس عباس نشطاء من حركة فتح.

وكانت تقارير نشرتها مواقع لحركة حماس، ذكرت أنه قبل وصول الرئيس عباس، عملت أجهزة أمن السلطة على إنزال رايات حماس والجهاد الإسلامي من مدخل المخيم، واستبدلتها برايات لحركة فتح، ورفعت المزيد من الأعلام الفلسطينية.

ومن المقرر فتحاويا، أن يجري البناء على تلك الزيارة، بإنهاء سريع لمشاكل المخيم التي تسبب بها الهجوم العسكري الإسرائيلي، سواء الخاصة ببناء المنازل المدمرة، أو إصلاح البنى التحتية، وذلك للتأكيد على صدق الوعود التي قطعت خلال الأيام الماضية.

وفي هذا السياق، أعلن عضو لجنة إعمار جنين علي زكارنة، أنه سيتم طرح عطاءات إعادة إعمار البنية التحتية، سواء فيما يخص المياه أو الطرقات وإصلاح كل ما دمره الاحتلال، يوم الأحد المقبل، على أن تتم خلال فترة لا تتجاوز أربعين يوماً.

وأكد أنه سيتم مع بداية الأسبوع المقبل إنجاز التقرير النهائي لحصر الخسائر كافة، مشيراً إلى أنه تم البدء بالخطوات العملية لدراسة حجم المركبات المدمرة والمباني والبنية التحتية عبر العديد من اللجان المختصة التي شُكلت لإنجاز الأعمال كافة.

إظهار قوة السلطة

من جهته قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، إن جولة الرئيس عباس التفقدية في جنين ومخيمها “هدفت إلى مؤازرة شعبنا وتحيته على صموده ومقاومته وتماسكه في مواجهة عدوان الاحتلال”.

وأشار العالول في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، إلى الاستقبال الحاشد من أهالي المخيم الذي شدد على ضرورة الإسراع في إعادة إعمار المخيم، مؤكدا أن الرئيس “بعث خلال الجولة رسالة حول ضرورة نبذ من يسعى إلى الفتنة بين شعبنا والحرص على الأمن وإنفاذ القانون”.

وفي السياق قال روحي فتوح رئيس المجلس الوطني، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن الزيارة تمثل “رسالة إلى الاحتلال الغاشم بأن القيادة الفلسطينية هي مع الشعب ولن تتخلى عنه، وأنهما وحدة واحدة وأن الوحدة هي الطريق الصحيحة لمواجهة ودحر الاحتلال الذي اعتقد ويروج أن هناك فجوة واسعة بين الشعب والقيادة”.

وأضاف في تصريح صحافي بأن الزيارة تحمل عدة معانٍ ودلالات أهمها أن “جنين ومخيمها ليسا وحدهما وأن القيادة الفلسطينية معهما ومع نابلس ومخيماتها ومع جميع المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، في مواجهة الاحتلال وجرائمه التي يندى لها جبين الإنسانية”.

أما عضو لجنة التنسيق الفصائلي في جنين عطا اغبارية، فرأى أن الجولة تشكل “مدخلاً لإنجاح اجتماع الأمناء العامين للفصائل في القاهرة نهاية الشهر الجاري، بهدف إتمام الوحدة في مواجهة الاحتلال”.