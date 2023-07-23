اردوغان‭ ‬الرابح‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬صراع‭ ‬الناتو‭ ‬وروسيا

لم‭ ‬يكن‭ ‬مفاجئا‭ ‬أن‭ ‬ينهي‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬سياسة‭ ‬مسك‭ ‬العصا‭ ‬من‭ ‬المنتصف‭ ‬ويعطي‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭ ‬لانضمام‭ ‬السويد‭ ‬الى‭ ‬الناتو،‭ ‬فالترتيبات‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬المهم‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬حصلت‭ ‬قبل‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬اردوغان‭ ‬بكرسي‭ ‬الرئاسة‭ ‬لولاية‭ ‬ثالثة‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أشار‭ ‬له‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الأمريكي‭ ‬مايكل‭ ‬ماكول‭ ‬عندما‭ ‬صرح‭ ‬أن‭ ‬واشنطن‭ ‬قد‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬تعهدات‭ ‬تركية‭ ‬بقبول‭ ‬عضوية‭ ‬السويد‭ ‬في‭ ‬الناتو‭ ‬بعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية،‭ ‬لكن‭ ‬كيف‭ ‬ستؤثر‭ ‬صفقة‭ ‬المقايضة‭ ‬التي‭ ‬نفذها‭ ‬اردوغان‭ ‬واقترب‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬واشنطن‭ ‬على‭ ‬علاقة‭ ‬تركيا‭ ‬وروسيا؟‭ ‬

كان‭ ‬الموقف‭ ‬التركي‭ ‬من‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬مبنيا‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬راعت‭ ‬فيها‭ ‬تركيا‭ ‬مصالحها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬بالموازنات‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مصالحها‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬أعضاء‭ ‬الناتو،‭ ‬وقبل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مسألة‭ ‬انضمام‭ ‬فنلندا‭ ‬والسويد‭ ‬الى‭ ‬الناتو‭ ‬مطروحة‭ ‬حاولت‭ ‬تركيا‭ ‬البقاء‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬لكنها‭ ‬رفضت‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الهواجس‭ ‬الأمنية‭ ‬لروسيا‭ ‬ذريعة‭ ‬تشرع‭ ‬لها‭ ‬غزوها‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬حاول‭ ‬اردوغان‭ ‬أن‭ ‬يتبنى‭ ‬خطابا‭ ‬يعاتب‭ ‬فيه‭ ‬الغرب‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬معالجة‭ ‬الخلاف‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتطور‭ ‬الأمور‭ ‬إلى‭ ‬نزاع‭ ‬عسكري،‭ ‬سيترتب‭ ‬عنه‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المشاكل‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭ ‬كانت‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الاستقرار‭ ‬السياسي‭ ‬يمكنها‭ ‬من‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬تبعات‭ ‬وثقل‭ ‬وباء‭ ‬كورونا‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يمر‭ ‬مرور‭ ‬الكرام‭ ‬على‭ ‬اقتصاد‭ ‬تركيا‭.‬

‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬الحياد‭ ‬إيجابيا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لبوتين‭ ‬فهو‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬أعضاء‭ ‬الناتو‭ ‬ويضمن‭ ‬وجود‭ ‬عضو‭ ‬معرقل‭ ‬ومشوش‭ ‬على‭ ‬قراراتهم‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬تقاطع‭ ‬لمصالح‭ ‬تركيا‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬اقتصاديا،‭ ‬واستفادت‭ ‬تركيا‭ ‬أيما‭ ‬استفادة‭ ‬ففي‭ ‬2022،‭ ‬ارتفعت‭ ‬الإمدادات‭ ‬من‭ ‬الموانئ‭ ‬الروسية‭ ‬إلى‭ ‬تركيا‭ ‬لـ‭ ‬5‭.‬05‭ ‬مليون‭ ‬طن‭ ‬مقابل‭ ‬3‭.‬99‭ ‬مليون‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬الحرب‭.‬

تشييد‭ ‬المفاعل‭ ‬الرابع

‭ ‬تمكنت‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬اقناع‭ ‬الروس‭ ‬بتأجيل‭ ‬الدفع‭ ‬مقابل‭ ‬شحنات‭ ‬الغاز‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تصلها،‭ ‬ومن‭ ‬إطلاق‭ ‬المرحلة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬تشييد‭ ‬المفاعل‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬محطة‭ ‬الطاقة‭ ‬النووية‭ ‬أكويو‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ “‬روس‭ ‬أتوم‭” ‬الروسية،‭ ‬كما‭ ‬دفع‭ ‬الكرملين‭ ‬بثقله‭ ‬في‭ ‬الملف‭ ‬السوري‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬أول‭ ‬لقاء‭ ‬بين‭ ‬مسؤولين‭ ‬أتراك‭ ‬وسوريين،‭ ‬ورعت‭ ‬خريطة‭ ‬طريق‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬إعادة‭ ‬تطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬دمشق‭ ‬وأنقرة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يسمح‭ ‬لتركيا‭ ‬لطي‭ ‬صفحة‭ ‬الخلاف‭ ‬واقتسام‭ ‬ثقل‭ ‬التحديات‭ ‬الأمنية‭ ‬مع‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ . ‬

لا‭ ‬يمكن‭ ‬اعتبار‭ ‬الموقف‭ ‬التركي‭ ‬الأخير‭ ‬حيال‭ ‬السويد‭ ‬بمثابة‭ ‬الطعنة‭ ‬في‭ ‬ظهر‭ ‬بوتين‭ ‬أو‭ ‬الخيانة‭ ‬فتركيا‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬أبدا‭ ‬حليفا‭ ‬كلاسيكيا‭ ‬لروسيا،‭ ‬والتاريخ‭ ‬يثبت‭ ‬أن‭ ‬علاقات‭ ‬البلدين‭ ‬لطالما‭ ‬كان‭ ‬فيها‭ ‬مراحل‭ ‬المد‭ ‬والجزر،‭ ‬ثم‭ ‬أن‭ ‬بوتين‭ ‬مدرك‭ ‬أن‭ ‬مسألة‭ ‬انضمام‭ ‬السويد‭ ‬وقبلها‭ ‬فنلندا‭ ‬مسألة‭ ‬حركتها‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬الأساس،‭ ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬لتركيا‭ ‬متسع‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬للمناورة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تحصلت‭ ‬على‭ ‬ضمانات‭ ‬سويدية‭ ‬وإغراءات‭ ‬أمريكية‭ ‬أنهت‭ ‬بذلك‭ ‬مرحلة‭ ‬كسب‭ ‬الوقت‭ ‬وزادت‭ ‬من‭ ‬إحراج‭ ‬روسيا‭ ‬التي‭ ‬دخلت‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬ضد‭ ‬أوكرانيا‭ ‬لمنع‭ ‬توسع‭ ‬الناتو‭ ‬فاذا‭ ‬بالحلف‭ ‬يرفض‭ ‬طلب‭ ‬أوكرانيا‭ ‬و‭ ‬ويتوسع‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الجارة‭ ‬فنلندا‭ ‬والسويد‭ ‬ليجعل‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬بوتين‭ ‬حربا‭ ‬بلا‭ ‬معنى‭. ‬

منطق‭ ‬الحكمة‭ ‬والعقل

اردوغان‭ ‬البراغماتي‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬مناديا‭ ‬بأحقية‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬الناتو‭ ‬يضع‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬معاد‭ ‬لمصالح‭ ‬روسيا‭ ‬ثم‭ ‬يدعوها‭ ‬إلى‭ ‬الانصات‭ ‬الى‭ ‬منطق‭ ‬الحكمة‭ ‬والعقل‭ ‬والدخول‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬جادة‭ ‬تنهي‭ ‬حالة‭ ‬الحرب‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أصبح‭ ‬قرار‭ ‬الاستمرار‭ ‬فيها‭ ‬لا‭ ‬يقدم‭ ‬ولا‭ ‬يؤخر‭ ‬في‭ ‬المسألة‭ ‬شيئا،‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬الساعة‭ ‬لم‭ ‬يقم‭ ‬الكرملين‭ ‬برد‭ ‬فعل‭ ‬يؤكد‭ ‬فيه‭ ‬أو‭ ‬ينفي‭ ‬أو‭ ‬يؤجل‭ ‬زبارة‭ ‬بوتين‭ ‬الى‭ ‬أنقرة‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬عنها‭ ‬اردوغان،‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬الآن‭ ‬قد‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬شكل‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬سقطت‭ ‬ورقة‭ ‬السويد‭ ‬من‭ ‬يد‭ ‬اردوغان‭ ‬وسقط‭ ‬معها‭ ‬القناع‭ ‬الذي‭ ‬ناور‭ ‬به‭ ‬اردوغان‭ ‬روسيا‭ ‬والغرب‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء،‭ ‬ولهذا‭ ‬فمن‭ ‬غير‭ ‬المستبعد‭ ‬أن‭ ‬ترفع‭ ‬روسيا‭ ‬يدها‭ ‬على‭ ‬الوساطة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬ترعاها‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬وسوريا،‭ ‬ومن‭ ‬غير‭ ‬المستبعد‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬روسيا‭ ‬بإجبار‭ ‬تركيا‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬جميع‭ ‬إمدادات‭ ‬الغاز‭ ‬الروسي‭ ‬المنشأ‭ ‬بالروبل،‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬أنها‭ ‬تتعامل‭ ‬بهذا‭ ‬المبدأ‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬غير‭ ‬الصديقة،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬فإن‭ ‬اردوغان‭ ‬سيبقى‭ ‬الرابح‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬جرى،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فتحت‭ ‬له‭ ‬حرب‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬الباب‭ ‬لابتزاز‭ ‬الغرب‭ ‬ومقايضتهم،‭ ‬وفرصة‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬إمدادات‭ ‬غاز‭ ‬روسيا‭ ‬الذي‭ ‬سمح‭ ‬له‭ ‬بالاستمرار‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬المقايضة‭ ‬لأطول‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭.‬

كاتب‭ ‬فلسطيني