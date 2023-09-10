اردوغان والسيسي ناقشا التعاون في قطاع الطاقة على هامش قمة مجموعة العشرين

■ أنقرة – رويترز: قال مكتب الرئيس التركي في بيان إن الرئيس رجب طيب أردوغان التقى بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي أمس الأحد.

وقال المكتب إن الرئيسين ناقشا العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين البلدين، فضلا عن قضايا إقليمية وعالمية.

ورفعت مصر وتركيا مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما بتبادل تعيين السفراء في يوليو تموز الماضي بعد عقد من التوتر. ونقل البيان عن أردوغان القول للسيسي خلال لقائهما إن تعيين السفيرين يمثل «حقبة جديدة» بين أنقرة والقاهرة.

وتدهورت العلاقات بين البلدين بشدة في عام 2013 بعدما قاد السيسي عندما كان قائدا للجيش الإطاحة بالرئيس السابق المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي الذي كان حليفا لأنقرة.

كما قال أردوغان للسيسي إن تركيا تولي أهمية لإعادة إحياء التعاون مع مصر في مجالات الغاز الطبيعي المسال والطاقة النووية.