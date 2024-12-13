اردوغان يعرض التوسط بين السودان والإمارات

الخرطوم ـ «القدس العربي»: عرض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الوساطة بين الخرطوم وأبو ظبي، بعد اتهامات وجهتها الحكومة السودانية لدولة الإمارات بإشعال الحرب في السودان وتقديم الدعم اللوجيستي والعسكري لقوات «الدعم السريع» التي تقاتل الحكومة منذ أبريل/ نيسان من العام الماضي.

تلقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، اتصالاً هاتفياً من أردوغان، أكد فيه الأخير «حرص تركيا على وحدة السودان واستقراره» مجدداً دعم بلاده للشعب السوداني بكل الإمكانيات.

كما أكد استمرار المساعدات الإنسانية المقدمة من تركيا، مشيراً إلى استئناف عمل الخطوط التركية قريباً واستعداد بلاده لبذل الجهود لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما شدد على أهمية التعاون في مجالات الزراعة والتعدين.

وأبدى استعداد بلاده للتوسط بين السودان ودولة الإمارات لإحلال الأمن والسلام في البلاد.

في حين، أشاد البرهان بمواقف تركيا الداعمة للسودان، مثمناً جهودها من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والإقليم ومعالجتها للكثير من القضايا على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى نجاحها في معالجة الملف السوري.

وحسب مجلس السيادة، رحب البرهان، بأي دور تركي يسهم في وقف الحرب التي تسببت فيها «الدعم السريع» المتمردة، داعياً إلى تعزيز الاستثمارات التركية في مختلف المجالات.

وأكد ثقته في مواقف أردوغان وحكومته الداعمة للشعب السوداني وخياراته.

وقالت الرئاسة التركية في بيان لها، إن «أردوغان أوضح أن تركيا يمكنها التدخل لحل الخلافات بين السودان والإمارات» مشيرة إلى تسليطه الضوء على المبادئ الرئيسية لتركيا مثل ضمان السلام والاستقرار في السودان، وحماية وحدة وسلامة أراضيه وسيادته، ومنع انجراف البلاد لتصبح ساحةً للتدخلات الأجنبية».

وفي 28 مارس/ آذار الماضي قدمت الحكومة السودانية شكوى رسمية في مجلس الأمن الدولي في مواجهة أبو ظبي متهمة إياها بـ«العدوان والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد».

وطالبت الإمارات، بالوقف الفوري لتجنيد «المرتزقة» وقطع الدعم العسكري واللوجيستي والإمدادات والمؤن عن قوات «الدعم السريع» والمجموعات المتحالفة معها.

وحمل مندوب السودان في الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث في خطاب موجه إلى مجلس الأمن دولة الإمارات تبعات الانتهاكات التي قال إن قوات «الدعم» ارتكبتها ضد الدولة والمواطنين.

واعتبر أن أبو ظبي شريكة في كل «الجرائم والفظائع» التي حدثت في السودان بما يترتب عليه مسؤولية دولية وفقاً لأحكام القانون الدولي.