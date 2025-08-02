استئناف إسقاط المساعدات فوق غزة انطلاقا من الأردن

“القدس العربي”: شهد قطاع غزة، اليوم السبت، إسقاط 90 طردا من المساعدات الإنسانية في عملية جوية شاركت فيها كل من ألمانيا وفرنسا ومصر والأردن والإمارات، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعانيها سكان القطاع.

وتسيطر إسرائيل بالكامل على مداخل ومخارج غزة، وكانت قد منعت خلال الأشهر الماضية دخول المساعدات أو سمحت بمرور كميات محدودة فقط. غير أنها عادت منذ الأحد الماضي، وتحت ضغط الانتقادات الدولية المتزايدة، للسماح بإدخال المزيد من المساعدات عبر الطرق البرية، إضافة إلى دعم عمليات الإسقاط الجوي التي تنفذها دول مثل الأردن والإمارات.

وتشارك ألمانيا في هذه العمليات بطائرتين تُجهزان من قاعدة عسكرية في الأردن. وأوضح متحدث باسم سلاح الجو الألماني أن طائرة نقل عسكرية من طراز “إيه 400 إم” أسقطت اليوم 22 منصة تحوي مواد غذائية وإمدادات طبية بوزن إجمالي بلغ 9.6 طن، مضيفا أن عمليات الإسقاط ستُستأنف الأحد إذا سمحت الظروف بذلك.

في المقابل، تحذّر منظمات إغاثة دولية من أن الإسقاط الجوي حلّ مكلف وغير كافٍ، نظرًا لضآلة الكميات التي يمكن نقلها مقارنة بقوافل الشاحنات البرية. كما تنبّه إلى مخاطر محتملة على المدنيين نتيجة إسقاط الطرود فوق مناطق مكتظة بالسكان، ما قد يؤدي إلى إصابات أو حتى وفيات على الأرض.

(وكالات)