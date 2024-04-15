استئناف الملاحة في مطارات إيران بعد الهجوم على إسرائيل

طهران: استأنفت المطارات في إيران حركة الإقلاع والهبوط الإثنين، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، بعد تعليقها أو تأثرها جراء الهجوم الذي شنّته طهران ضد إسرائيل ليل السبت الأحد وأثار توترا إقليميا.

وأكدت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) أن “الرحلات في مطار الإمام الخميني الدولي (وهو المطار الرئيسي في طهران) عادت إلى طبيعتها” اعتبارا من الساعة السادسة (02,30 ت غ).

كما عادت الحركة إلى طبيعتها في المطار الثاني للعاصمة، مهرآباد، إضافة إلى مطارات تبريز (شمال غرب) ومشهد (شمال شرق) وشيراز (جنوب).

وكانت السلطات الإيرانية علّقت حركة الملاحة في المطارات تزامنا مع شنّ الحرس الثوري هجوما بالطائرات المسيّرة والصواريخ نحو إسرائيل ليل السبت الأحد، ردّاً على قصف منسوب إلى إسرائيل دمّر مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق قبل أسبوعين.

وأدت الضربة في العاصمة السورية إلى مقتل سبعة من أفراد الحرس الثوري بينهم ضابطان كبيران.

وقبل وقوع الهجوم الإيراني، حذّرت إسرائيل من أنها ستردّ على استهداف أراضيها.

وكانت شركة الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا أعلنت الأسبوع الماضي تعليق رحلاتها بشكل مؤقت من طهران وإليها، بينما امتنعت شركات أخرى عن التحليق في المجال الجوي الإيراني.

كما قامت دول عدة مثل العراق ولبنان والأردن وإسرائيل، بإغلاق مجالاتها الجوية ومطاراتها اعتبارا من ليل السبت في ظل الهجوم والخشية من التصعيد، وأعادت فتحها الأحد.

(أ ف ب)