استئناف حركة الملاحة في مضيق البوسفور التركي بعد توقفها بسبب عطل في ناقلة

إسطنبول: قالت وزارة النقل التركية إن حركة الملاحة في مضيق البوسفور بإسطنبول توقفت في كلا الاتجاهين اليوم الأحد، وذلك بسبب عطل في ناقلة النفط نازان التي يبلغ طولها 114 مترا.

وأضافت الوزارة أن الناقلة التي كانت في طريقها من روسيا إلى قوجه إيلي في تركيا، واجهت مشاكل فنية في المضيق، وأرسل خفر السواحل زوارق لقطرها.

وترسو الناقلة بسلام في أهيركابي بمساعدة زوارق قطر بعد تعرضها لعطل في مضيق البوسفور. واستؤنفت حركة الملاحة المتجهة شمالا عبر المضيق في الساعة 0050 بالتوقيت المحلي (2150 بتوقيت غرينتش) كما كان متوقعا، وفقا لتقارير إخبارية محلية.

ويربط مضيق البوسفور البحر الأسود في الشمال الشرقي ببحر مرمرة في الجنوب الغربي، وبعده بالبحر المتوسط.

(رويترز)