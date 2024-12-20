سياسة | عربي

استبدال “جادّة حافظ الأسد” في الجبل “بجادّة الحرية”- (تدوينة)

20 - ديسمبر - 2024

سعد الياس
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بيروت- “القدس العربي”: في اطار محو ما يمت إلى النظام السوري السابق بصلة، تم في منطقة الجبل استبدال جادة مسماة على اسم حافظ الاسد بتسمية أخرى حملت اسم “جادة الحرية”.

وكتب أمين سر كتلة “اللقاء الديمقراطي” التي يرأسها تيمور جنبلاط النائب هادي أبو الحسن عبر صفحته على “فيسبوك”: “منذ ربعِ قرن وفي زمن الوصاية السورية، طُلب من الدولة والبلديات تسمية الطريق الممتدة من المديرج – حمانا وحتى بلدة بزبدين باسم جادّة حافظ الأسد. اليوم، اتخذنا القرار مع اتحاد بلديات المتن الأعلى ورؤساء البلديات الكرام بتغيير هذه التسمية وإطلاق تسمية جديدة هي “جادة الحرية”، تكريماً وتخليداً للشهداء الأبرار والأحرار”.

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