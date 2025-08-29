استبعاد ألكسندر-أرنولد من تشكيلة المدرب توخيل لمنتخب إنكلترا

لندن: استبعد توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا ترينت ألكسندر-أرنولد مدافع ريال مدريد من قائمة المنتخب الإنكليزي لمباراتي أندورا وصربيا المقبلتين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم.

وعاد ماركوس راشفورد لاعب برشلونة وآدم وارتون لاعب كريستال بالاس إلى التشكيلة بالإضافة إلى جون ستونز لاعب مانشستر سيتي الذي غاب عن معظم فترات الموسم الماضي بسبب الإصابة.

وتم استدعاء إليوت أندرسون لاعب نوتنغهام فورست وجيد سبينس لاعب توتنهام هوتسبير إلى المنتخب الأول للمرة الأولى بعد بداية مثيرة للإعجاب في الموسم الجديد.

لكن لم يكن هناك مكان لجاك غريليش، الذي تألق بالفعل خلال انتقاله إلى إيفرتون على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي.

كما تم استبعاد مدافع مانشستر يونايتد هاري مغواير وظهير بيرنلي كايل ووكر والمهاجم إيفان توني لاعب الأهلي السعودي.

وستلعب إنكلترا متصدرة المجموعة مع أندورا في فيلا بارك في السادس من سبتمبر وصربيا بعد ثلاثة أيام أخرى في بلغراد.

وعانى ألكسندر-أرنولد (26 عاما) من بداية صعبة لمسيرته بالدوري الإسباني إذ فقد مكانه الأساسي الأسبوع الماضي لصالح داني كاربخال.

وحقق المنتخب الإنكليزي، وصيف بطل أوروبا 2024، العلامة الكاملة بتسع نقاط حتى الآن بعد فوزه على ألبانيا ولاتفيا وأندورا في أول ثلاث مباريات لتوخيل.

وتحتل ألبانيا المركز الثاني بخمس نقاط من أربع مباريات متقدمة على صربيا ولاتفيا اللتين تملك كل منهما أربع نقاط بعد مباراتين وثلاث مباريات على الترتيب.

وتتذيل أندورا الترتيب بعد أن خسرت مبارياتها الأربع الأولى.

ومن المقرر أن يتحدث توخيل إلى وسائل الإعلام في وقت لاحق اليوم في ملعب ويمبلي.

وستقام المباريات المتبقية في أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني إذ يتطلع المنتخب الإنكليزي إلى ضمان مكان في كأس العالم العام المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويتأهل متصدر المجموعة مباشرة إلى النهائيات بينما يدخل صاحب المركز الثاني الملحق.

وفيما يلي التشكيلة:

في حراسة المرمى: دين هندرسون، جوردان بيكفورد، جيمس ترافورد

مدافعون: دان بيرن، مارك جيهي، ريس جيمس، إيزري كونسا، مايلز لويس-سكيلي، تينو ليفرامنتو، جيد سبينس، جون ستونز

لاعبو الوسط: إليوت أندرسون، مورجان جيبس-وايت، جوردان هندرسون، ديكلان رايس، مورغان روجرز، آدم وارتون

مهاجمون: جارود بوين، إبريتشي إيزي، أنتوني جوردون، هاري كين، نوني مادويكي، ماركوس راشفورد، أولي واتكينز.

(رويترز)