استبعاد رئيس جنوب إفريقيا السابق من الانتخابات المقبلة

جوهانسبرغ: أعلنت اللجنة الانتخابية في جنوب افريقيا الخميس استبعاد الرئيس السابق جاكوب زوما (2009-2018) من الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 29 أيار/مايو.

وقال رئيس اللجنة موسوتو موبيا “بالنسبة للرئيس السابق زوما تلقينا اعتراضا تم قبوله” دون أن يحدد أسباب الاستبعاد القابل للاستئناف حتى الثاني من نيسان/أبريل.

وأوضح “تم إبلاغ الحزب الذي رشحه وكذلك المعترضين”.

سيتوجه الناخبون في جنوب إفريقيا إلى صناديق الاقتراع خلال شهرين لتجديد البرلمان الذي سيختار بعد ذلك الرئيس العتيد. وكان زوما (81 عاما) وهو من ركائز حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الذي تولى السلطة لثلاثين عاما، أحدث مفاجأة في كانون الأول/ديسمبر بإعلانه دعمه للحزب الراديكالي الصغير “أومكونتو وي سيزوي” الذي تأسس مؤخرا.

كان هذا الإعلان بمثابة ضربة لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي الذي بحسب استطلاعات الرأي، فقد زخمه بعد فضائح فساد متعددة والمشهد الاجتماعي والاقتصادي القاتم. ومن الممكن أن يخسر للمرة الأولى أغلبيته البرلمانية، وبالتالي سيضطر إلى تشكيل حكومة ائتلاف.

وفقا لأحدث استطلاعات الرأي يتوقع فوز حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بما يزيد عن 40% من الأصوات في أيار/مايو مقابل 27% لحزب المعارضة الرئيسي، التحالف الديمقراطي و13% لحزب “أومكونتو وي سيزوي”.

(أ ف ب)