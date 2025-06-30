استبعاد متسابقة بمسابقة ملكة جمال إندونيسيا بسبب مقطع فيديو قديم لها مؤيد لإسرائيل

جاكرتا: استبعدت متسابقة من مسابقة ملكة جمال إندونيسيا 2025 بعد ظهور مقطع فيديو لها وهي ترفع علم إسرائيل وتصلى من أجلها، مما أثار رد فعل عنيفا في الدولة ذات الأغلبية المسلمة وسط توترات بشأن ممارسات إسرائيل في قطاع غزة.

وتم استبعاد ميرينس كوجويا ، التي كانت تمثل مقاطعة “هيلاند بابوا” رسميا من المسابقة في 26 يونيو/حزيران بعدما انتشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتظهر اللقطات، التي يعتقد أنه تم تحميلها قبل عامين – أي قبل اندلاع حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 – كوجويا وهي ترفع العلم الإسرائيلي وتصلي من أجل إسرائيل. ومع ذلك، تم تفسير أفعالها على نطاق واسع على أنها دعم لإسرائيل خلال حملتها العسكرية ضد الفلسطينيين.

ودفع هذا الجدل منظمي مسابقة ملكة جمال العالم إندونيسيا إلى استبعادها من المسابقة واستبدالها بمتسابقة أخرى.

وفي بيان نشرته على تطبيق إنستغرام اليوم الاثنين، دافعت كوجويا عن نفسها، قائلة إن الفيديو ليس بيانا سياسيا وإنما هو تعبير عن إيمانها المسيحي.

(د ب أ)