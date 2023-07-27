استبعاد متسابقة سلاح أوكرانية من بطولة العالم بعد رفضها مصافحة منافسة روسية- (فيديو)

ميلانو: استبعدت متسابقة السلاح الأوكرانية أولغا خارلان من بطولة العالم للمبارزة في ميلانو بعد رفضها مصافحة الروسية آنا سميرنوفا اليوم الخميس.

وفازت خارلان، بطلة العالم الحاصلة على أربع ميداليات أولمبية، بمسابقة فردي السيف قبل أن ترفض مصافحة منافستها.

وظلت سميرنوفا في الملعب لأكثر من نصف ساعة بعد الواقعة وتحدثت إلى عدد من المسؤولين قبل المغادرة.

🤺Ukrainian fencer Olga Kharlan refused to shake hands with Russia’s Anna Smirnova after defeating her at the #FencingWorldChampionships. Smirnova filed an appeal for contempt, but the judges did not change the decision. Kharlan defeated Smirnova with a score of 15:7. pic.twitter.com/fyzPNWFGQT — KyivPost (@KyivPost) July 27, 2023

كما رفض رياضيون أوكرانيون في رياضات أخرى بما في ذلك ثنائي التنس إيلينا سفيتولينا ومارتا كوستيوك مصافحة منافسات من روسيا وروسيا البيضاء بعد الغزو الروسي لأوكرانيا حيث استخدمت موسكو روسيا البيضاء كمنصة انطلاق لما تصفه بالعملية العسكرية الخاصة.

وفي قواعد المبارزة تعتبر المصافحة إلزامية ويعاقب من يخالف هذا الأمر.

وقال ميخايلو إلياشيف رئيس الاتحاد الأوكراني للمبارزة في تصريحات تلفزيونية “ندعم أولغا خارلان بالكامل في هذا الموقف. نجهز لتقديم طعن”.

وأضاف “سنستأنف ضد هذا القرار لأن الحكم الذي أدار المباراة لم يعطها مباشرة بطاقة سوداء أو يستبعدها”.

ووصف وزير الرياضة الأوكراني فاديم هوتسايت الواقعة بأنها “استفزاز واضح من الجانب الروسي”.

وقال هوتسايت الحاصل على ميدالية ذهبية في مسابقة السيف للفرق في أولمبياد برشلونة 1992 في مؤتمر صحافي إن سميرنوفا “اقتربت من (خارلان) واستفزتها ورفعت يدها لفترة طويلة وانتظرت”.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر إن سميرنوفا “خسرت في منافسة عادلة وقررت أن تلعب دورا قذرا في عرض المصافحة. هذا هو بالضبط ما يتصرف به الجيش الروسي في ساحة المعركة”.

(رويترز)