استبعاد متسابقة سلاح أوكرانية من بطولة العالم بعد رفضها مصافحة منافسة روسية- (فيديو)

ميلانو: استبعدت متسابقة السلاح الأوكرانية أولغا خارلان من بطولة العالم للمبارزة في ميلانو بعد رفضها مصافحة الروسية آنا سميرنوفا اليوم الخميس.

وفازت خارلان، بطلة العالم الحاصلة على أربع ميداليات أولمبية، بمسابقة فردي السيف قبل أن ترفض مصافحة منافستها.

وظلت سميرنوفا في الملعب لأكثر من نصف ساعة بعد الواقعة وتحدثت إلى عدد من المسؤولين قبل المغادرة.

🤺Ukrainian fencer Olga Kharlan refused to shake hands with Russia’s Anna Smirnova after defeating her at the #FencingWorldChampionships. Smirnova filed an appeal for contempt, but the judges did not change the decision.

Kharlan defeated Smirnova with a score of 15:7. pic.twitter.com/fyzPNWFGQT

— KyivPost (@KyivPost) July 27, 2023