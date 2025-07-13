استبعاد نصف مرشحي حزب النور السلفي من انتخابات مجلس الشيوخ المصري

القاهرةـ “القدس العربي”:

واجه حزب النور السلفي أزمة، بعد استبعاد نصف مرشحيه على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر إجرائها في شهر أغسطس/ آب المقبل، في وقت لم يشارك الحزب في القائمة الوحيدة التي تقدمت لخوض الانتخابات.

وكان حزب النور الذي قرر خوض انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية تحت شعار “وضوح وطموح” تقدم بـ15 مرشحا على المقاعد الفردية.

واستبعدت لجنة الانتخابات، نائب رئيس الحزب، السيد مصطفى حسين خليفة، من الترشح لعضوية مجلس الشيوخ 2025 بالنظام الفردي عن دائرة محافظة كفر الشيخ، وذلك بعد فحص أوراق ترشحه والتأكد من عدم استيفائه أحد الشروط الدستورية اللازمة للترشح، والمتعلق بأداء الخدمة العسكرية.

المرشح الذي كان قد تقدم للترشح على النظام الفردي، أرفق ضمن ملفه مستندًا يُفيد بحصوله على استثناء من التجنيد، بموجب القرار رقم 5385 الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 1982. غير أن اللجنة رأت أن هذا القرار لا يمثل إعفاءً نهائيًا، وإنما مجرد “استثناء” لا يُعتد به قانونيًا كبديل عن أداء الخدمة أو الإعفاء الكامل منها.

وأكدت اللجنة أن قوانين الترشح تُلزم أي مرشح بتقديم ما يُثبت أداءه للخدمة العسكرية أو حصوله على إعفاء نهائي مُعتمد، وهو ما لم يتوافر في حالة المرشح المستبعد، ما أدى إلى استبعاده رسميًا من السباق الانتخابي ضمن الكشوف المبدئية.

وقال نائب رئيس حزب النور، بعد استبعاده من الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، إنه علم بالقرار في وقت ضيق، وبالتالي لم يتمكن من التقدم بتظلم ضده، وأكد أنه يبحث أسباب الاستبعاد تمهيدا لعرضها على اللجنة القانونية للحزب لدراستها، مع اتخاذ الإجراء القانوني المناسب.

كما تم استبعاد خالد شعبان مرشح حزب النور في انتخابات مجلس الشيوخ عن دائرة محافظة الدقهلية، بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن قائمة المرشحين المبدئية، وتضم 25 مرشحا، ليس من بينهم مرشح حزب النور.

واستبعد أيضا طلعت مرزوق ومحمد محرم، مرشحي حزب النور في انتخابات مجلس الشيوخ عن دائرة محافظة الإسكندرية، بعدما خلت قائمة المرشحين المبدئية والمعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات من أسمائهم، والتي ضمت 21 مرشحا.

وشهدت القائمة المبدئية لمرشحي مجلس الشيوخ في دائرة مطروح، استبعاد مشرح حزب النور صابر رفاد.

أما قائمة المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ في دائرة بني سويف، فخلت هي الأخرى من اسم مرشح حزب النور أحمد وزير، بعدما ضمت 14 مرشحا.

وأخيرا مع دائرة محافظة القاهرة، والتي أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن القائمة المبدئية بـ69 مرشحا، ولم تشهد أي وجود لحزب النور، مع استبعاد مرشحهم محمد شكري.

وكشفت كشوف مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ، عن استبعاد 7 من أصل 15 مرشحا أعلن الحزب السلفي عن منافستهم في الانتخابات، أي حوالي 50% من المرشحين، ما يعني ان الحزب خسر الانتخابات قبل أن يدخلها.

ويتنافس 284 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بينهم 187 مستقلًا، بالإضافة إلى 97 مرشحًا من أحزاب أخرى.

ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالي عدد المقاعد.

وتقسم مصر إلى عدد 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد 4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما.

ووفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن اللجنة تفصل في الطعون على المرشحين خلال الفترة من 14 إلى 16 من شهر/ تموز الجاري، وتُعلن القائمة النهائية وتبدأ فترة الدعاية الانتخابية من الشهر نفسه.

وحسب الجدول، فإن تصويت المصريين في الخارج سيُجرى يومي 1 و2 أغسطس/ آب المقبل، على أن تُجرى الانتخابات في الداخل يومي 4 و5 من الشهر نفسه، وتُعلن النتائج الرسمية في 12 أغسطس/ أب المقبل، بالتزامن مع انطلاق الدعاية لجولة الإعادة في حال وجودها.

ولفتت إلى أنه يحق الطعن على النتائج خلال 48 ساعة من إعلانها، وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون خلال الفترة من 15 إلى 24 أغسطس، وهو التاريخ الذي يبدأ فيه الصمت الانتخابي لجولة الإعادة.

أما جولة الإعادة، فوفق الجدول المعلن، تُجرى في الخارج يومي 25 و26 أغسطس/ آب المقبل، وفي الداخل يومي 27 و28 من الشهر نفسه، على أن تُعلن النتائج النهائية وتُنشر في الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر/ أيلول المقبل.