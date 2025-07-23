استثمارات سعودية في سوريا بأكثر من 5 مليارات دولار

دمشق ـ «القدس العربي»: أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، في دمشق أمس الأربعاء، توقيع اتفاقيات تزيد قيمتها عن خمسة مليارات دولار في مختلف القطاعات مع سوريا الساعية للتعافي الاقتصادي بعد أعوام من النزاع، وفق ما أفادت وزارة الاستثمار السعودية. وكان الفالح وصل إلى سوريا على رأس وفد يضم أكثر من 150 ممثلا للقطاعين الحكومي والخاص بغرض «بحث شراكات استثمارية»، حسب ما أوردت قناة الإخبارية الحكومية ووزارة الاستثمار.

وشارك الوزير السعودي والوفد المرافق له في «منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025 «في دمشق. وأعلنت وزارة الاستثمار السعودية في بيان الأربعاء «توقيع 38 اتفاقا ومذكرة تفاهم خلال المنتدى».

وذكرت أنّ «الاستثمارات المعلنة، والتي تبلغ قيمتها 19 مليار ريال سعودي (5.07 مليار دولار) تغطي قطاعات حيوية واستراتيجية، بما في ذلك: العقارات، والبنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة، والسياحة، والطاقة، والتجارة والاستثمار، والرعاية الصحية، والموارد البشرية، والخدمات المالية».

وأطلق وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار والفالح، أمس مشروع مصنع «فيحاء» للإسمنت في مدينة عدرا الصناعية في ريف العاصمة دمشق كأول مشروع لصناعة الإسمنت الأبيض في سوريا.

وفي حفل تدشين المصنع في مدينة عدرا الصناعية، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات اسمنت المنطقة الشمالية في المملكة عبيد سبيعي، إن المصنع، الذي يأتي في إطار دعم قطاع الإسمنت وتوسيع قاعدة الإنتاج بما يدعم مرحلة الإعمار المقبلة في سوريا، سيوفر 130 ألف فرصة عمل مباشرة وأكثر من ألف فرصة عمل غير مباشرة، في القطاعات اللوجستية المساندة والمستفيدة، وستصل طاقته الإنتاجية إلى 150 ألف طن من الإسمنت الأبيض سنوياً.

تغطي قطاعات حيوية واستراتيجية… وتوقيع 38 اتفاقاً ومذكرة تفاهم

وفي تغريدة له على منصة «إكس» قال المستشار الاقتصادي السوري أسامة قاضي إن منتدى الاستثمار السوري السعودي سيفاجئ وسيذهل العالم في كل القطاعات الاقتصادية، مشدداً على أن هذه دفعة أولية وهي أجمل رسالة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح أن هذا المنتدى ليس فقط رسالة اقتصادية وإنما سياسية بامتياز، يقول فيها الأمير محمد بن سلمان للعالم إنه ممنوع زعزعة استقرار سوريا لأننا نحن موجودون هناك وسنستثمر في سوريا رغم كل التشويش القائم.

وبين أنه ستكون في سوريا أيضا شركات أمريكية في مجال الغاز والنقط وسنسمع عنها قريباً، مشيراً إلى أن جدول أعمال المنتدى يتضمن مناقشة فرص التعاون الاقتصادي، والتحديات التي تواجه البلدين، وكيفية خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، والسعي لإيجاد حلول مبتكرة تدعم استقرار المنطقة وتخدم مصالح شعوب المنطقة.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»: «وصول وفد سعودي يضم أكثر من 130 رجل أعمال ومستثمراً برئاسة وزير الاستثمار السعودي إلى مطار دمشق الدولي»، دون تحديد مدة الزيارة.

وأضافت الوكالة أن الوفد سيبحث «فرص التعاون المشترك، وتوقيع اتفاقيات تسهم في تعزيز التنمية المستدامة، والمصالح الاقتصادية بين سوريا والمملكة العربية السعودية».

والسبت، بحث الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق، مع وفد من رجال الأعمال السعوديين، آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وسبل تعزيز الشراكة في مجالات متعددة. وفي 11 يوليو/ تموز الجاري، زار وفد سعودي مطار دمشق الدولي لبحث فرص الاستثمار في قطاع الطيران المدني، حيث أجرى «اجتماعات مكثفة» مع الجانب السوري، وفق الوكالة. وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قد زار دمشق في مايو/ أيار الماضي، في زيارة رسمية جرت خلالها محادثات مع الشرع ركزت على دعم الاقتصاد السوري.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر 2024، تجرى الإدارة السورية الجديدة إصلاحات اقتصادية وسياسية، وتبذل جهودا مكثفة لإطلاق وتعزيز التعاون مع دول عديدة.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، بينها 53 عاما من حكم أسرة الأسد.