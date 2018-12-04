استثناء المغرب من جولة بن سلمان.. أزمة صامتة؟

الرباط- محمد بندريس: يثير استثناء المغرب من جولة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، تساؤلات عن احتمال وجود “أزمة صامتة” بين الرباط والرياض تعكسها مؤشرات عديدة.

خبير مغربي اعتبر أن هذا الاستثناء يعكس “حالة فراغ وفتور ملحوظة” في العلاقات الثنائية، فيما رأى آخر أن الأمر يتعلق بـ”أزمة صامتة”.

وبدأ “بن سلمان”، في 22 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، جولة خارجية شملت حتى الآن: الإمارات، البحرين، مصر، تونس، الأرجنتين، موريتانيا، والجزائر.

وبينما التزم مسؤولو البلدين الصمت، احتفى نشطاء مغاربة على منصات التواصل الاجتماعية، بعدم زيارة “بن سلمان” لبلدهم، ضمن أول جولة خارجية له منذ مقتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي.

واختتم “بن سلمان”، الإثنين، زيارة للجزائر استغرقت يومين، وسط انتقادات من شخصيات وأحزاب جزائرية.

ووصف المنتقدون توقيت الزيارة بـ”غير المناسب”؛ بسبب أزمة مقتل خاشقجي (59 عاما) على أيدي مسؤولين سعوديين في قنصلية بلده بمدينة إسطنبول التركية، في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

مؤشرات عديدة

خلال العقود الأخيرة ارتبط المغرب والسعودية بعلاقات وصفت بـ”المتميزة”، وتجمع البلدين اتفاقيات تعاون كثيرة في المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية.

لكن قضايا عديدة أظهرت اتساع الهوة بين البلدين، لا سيما موقف الرباط من أزمة الخليج الراهنة، بعد قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، منذ يونيو/ حزيران 2017.

اختار المغرب التزام الحياد، وعرض القيام بوساطة بين أطراف النزاع، الذي وصل حد فرض “إجراءات عقابية” على قطر؛ بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وأرسل المغرب طائرة محملة بالمواد الغذائية إلى قطر، وزار العاهل المغربي، محمد السادس، الدوحة، والتقى أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأحدث مؤشر على توتر العلاقات بين الرباط والرياض هو ما حدث إثر أزمة مقتل خاشقجي، إذ لم يصدر عن الرباط أي موقف متضامن مع السعودية، عكس دول عربية كثيرة.

وخلافا للمعتاد في السنوات الأخيرة، لم يتوجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الصيف الماضي، في إجازته المعتادة إلى مدينة طنجة المغربية، وزار محلها منطقة نيوم شمال غربي السعودية.

وظهر الفتور جليا، بعدما صوتت السعودية لصالح الملف الثلاثي (الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك) لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، على حساب الملف المغربي.

فتور ملحوظ

قال محمد العمراني بوخيزة، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة عبد المالك السعدي (حكومية) بتطوان (شمال)، إن “غموضاً كبيراً يلف العلاقات الثنائية، وإن كانت ملفات يصعب معها فك الترابط بين البلدين”.

ورأى بوخيزة، أن “الأمر يتعلق بحالة فراغ وفتور ملحوظة في العلاقات يتم ترجمتها في سلوكيات، منها عدم التصويت لصالح الملف المغربي لاحتضان مونديال 2026”.

وكذلك “عدم قضاء العاهل السعودي إجازته في طنجة، ثم استثناء الرباط من جولة ولي العهد السعودي، بغض النظر إن كان ولي العهد هو من استثنى أم أن المغرب من تحفظ”، بحسب بوخيزة.

وأضاف أنه “توجد إشكالات بين البلدين انطلاقا من أحداث سابقة”.

وأوضح أن “المغرب يحاول النأي بنفسه عن بعض الملفات والقضايا ويتفادى الخوض فيها”.

أزمة صامتة

أما سلمان بونعمان، الكاتب والباحث المغربي في العلاقات الدولية، فاعتبر أن العلاقات بين البلدين “تمر بأزمة صامتة اختار فيها المغرب أسلوبا وسطا لا يقوم على التصعيد ولا على المقاطعة”.

وأضاف بونعمان أن “مؤشرات عديدة تؤكد وجود فتور يصل حد التوتر، منها توقيع المغرب 11 اتفاقية مع قطر في مجالات عديدة، وعدم إبداء المغرب أي موقف تجاه أزمة السعودية مع كندا”.

وأوضح بونعمان أن “للمغرب تصوره الخاص لتدبير العلاقات العربية والخليجية، قائم على التضامن والتعاون والمصلحة المشتركة في ظل احترام السيادة دون تبعية لأي طرف مهما وكيفما كان”.

وأردف أن “المغرب يرفض الابتزاز والوصاية من أي طرف أو توجه في الأزمات العربية والدولية الراهنة”.

وشدد بونعمان على أن “المغرب ينبني خياره لتكريس سياسة خارجية متوازنة ومحايدة ومستقلة تدعم الاستقرار والأمن، وتبتعد ما أمكن عن المغامرات والمقامرات.”(الأناضول)