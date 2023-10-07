استجابة للمقاومة.. وقفة قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان ودعوة للحشد باتجاه الحدود مع فلسطين المحتلة- (فيديو)

عمان: “القدس العربي”:

شارك مئات الأردنيين، السبت، في وقفة قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمّان، لدعم فلسطين والعملية العسكرية التي أطلقتها حركة المقاومة “حماس” من غزة ضد إسرائيل.

وانتظمت الفعالية أمام المسجد الكالوتي في منطقة الرابية، على بعد مئات الأمتار من السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمّان، نصرة لعملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها المقاومة الفلسطينية.

وحمل المشاركون في الوقفة، التي جرت بدعوى من “الملتقى الوطني لدعم المقاومة”، شعارات تؤيد العملية العسكرية كتب عليها “المجد للسواعد المقاتلة” و”الطريق إلى فلسطين يمر عبر فوهة البندقية”، وهتفوا: “حط السيف قبال السيف واحنا رجال محمد ضيف”.

وطالب المشاركون في الوقفة بطرد سفير تل أبيب وإغلاق سفارة إسرائيل. كما حاولوا المسير صوب السفارة الإسرائيلية، إلا أن الأمن منعهم من ذلك وطالبهم الالتزام بمكان الفعالية.

وتلبية لنداء المقاومة ونصرة لها وقياما بالواجب، سيتوجه المشاركون في وقفة الكالوتي، وبدعوة من الحركة الإسلامية والملتقى الوطني لدعم المقاومة والحراكات الشبابية والشعبية والوطنية، للمشاركة في الفعالية الحاشدة مساء السبت باتجاه الحدود مع فلسطين المحتلة والتجمع عند الجندي المجهول.

وفي كلمة لدعم معركة “طوفان الأقصى”، خاطب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة، الأردنيين وأحفاد الشهداء، قائلا: “اركب سيارتك وخذ أهلك وشارك معنا في معركة الكرامة، وتوجه إلى الجندي المجهول اليوم لدعم ونصرة وتأييد مشروع المقاومة في فسطين”.

وأضاف مخاطبا الفلسطينيين: “إننا في الأردن معكم في معركة تحرير أرضكم ومسرى نبيكم، فهذه معركة الأمة جمعاء، طوفان الأقصى، وواجب كل حر أن ينصركم بما يستطيع”.

وفي وقت سابق السبت، أعلن محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام التابعة لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس” بدء عملية “طوفان الأقصى”، تضمنت إطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل وعمليات تسلل غير مسبوقة داخل الأراضي المحتلة، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بين فصائل فلسطينية وقوات من جيش الاحتلال، على الحدود الفاصلة بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.