استخباراتي سوداني سابق يكشف تفاصيل عن تهريب بن لادن وإنقاذ عرفات وعلاقات الخرطوم مع “فتح” و”حماس”

الدوحة ـ”القدس العربي”: كشف الفريق طيار الفاتح عروة، مستشار الأمن القومي السوداني السابق، تفاصيلَ خاصةً، والعديد من الأسرار حول ملفات إقليمية ودولية كان قريباً منها، تتعلّق بتهريب أسامة بن لادن من الخرطوم، وعن يهود الفلاشا، وإنقاذ الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

وتحدث الفاتح عروة عن خبايا ملفات الاستخبارات السودانية، في حوار مطوّل مع بودكاست “حكايات أفريقية”، الذي يقدّمه الصحفي الموريتاني أحمد فال ولد الدين على منصة “أثير” بشبكة “الجزيرة”.

وقال مستشار الأمن القومي السوداني السابق إن أسامة بن لادن احتمى بالسودان، لكن الخرطوم كانت مستعدة لتسليمه لواشنطن بشرط واحد، هو وجود أدلة على تورطه. وأشار إلى أنه اقترح أن تتقدم الخرطوم بعرض لواشنطن وتقول لها: “إذا كانت مشكلتكم مع أسامة بن لادن فلا تتهمونا، وإذا لديكم عليه قضايا فأتونا بها واستلموه وحاكموه”.

وتحدث الصندوق الأسود للمخابرات السودانية عن حادثة إنقاذ الرئيس السوداني السابق جعفر النميري للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. وأدى جعفر النميري دوراً أساسياً في إنقاذ حياة ياسر عرفات خلال ما عرف بأحداث أيلول/ سبتمبر الأسود في عام 1970 عندما ترأس وفد القمة العربية وذهب إلى الأردن واصطحب معه عرفات.

ماذا كان سيحصل لياسر عرفات لو بقي في #الأردن🇯🇴؟ تفاصيل وأسرار مثيرة في الحلقة الكاملة من بودكاست🎙️ #حكايات_أفريقية على منصات #أثير. pic.twitter.com/NvQZe89WOt — Atheer – أثير (@AtheerPlatforms) February 12, 2024

وتحدث عروة عن أسرار وكواليس اغتيال الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، كما كشف تفاصيل محاولة اغتيال الرئيس المصري الراحل حسني مبارك. وأوضح عروة تفاصيل العلاقة التي تجمع السودان بحركتي “حماس” و”فتح”، مؤكداً عدم تواطؤ السودان مع إسرائيل لتهريب يهود الفلاشا.

وشرح عروة، خلال المقابلة، أهمية القرن الأفريقي الإستراتيجي للسودان، كاشفاً دور السودان في وصول ملس زيناوي إلى السلطة في إثيوبيا.