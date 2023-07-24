استخبارات أوكرانيا تردّ على قصف أوديسا بـ«عملية خاصة» بالمسيّرات في موسكو

لندن – «القدس العربي»- ووكالات: تبنت أوكرانيا، أمس اثنين، الهجوم بمسيّرتين على موسكو، فيما استهدفت ضربات جديدة القرم ومنطقة أوديسا الأوكرانية.

وقال مصدر في وزارة الدفاع الأوكرانية رفض الكشف عن اسمه، إن الهجوم على موسكو “كان عملية خاصة لجهاز الاستخبارات العسكرية”.

جاء ذلك فيما وعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برد على الضربات الروسية ضد أوديسا والتي نفذت في نهاية الأسبوع وأوقعت قتيلين وألحقت أضراراً بكاتدرائية تاريخية.

وحذرت وزارة الخارجية الروسية في بيان من اتخاذ “اجراءات رد قاسية”. وقالت في بيان: “نعتبر هذه الأحداث بمثابة لجوء جديد لأساليب إرهابية (…) لترهيب السكان المدنيين” متهمة الغربيين بـ “الوقوف خلف الأعمال الوقحة” التي تقوم بها كييف. وأضافت أن “روسيا الاتحادية تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ اجراءات رد قاسية”. وقال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، أمس، إنه يجب على روسيا أن تنتقي أهدافا غير عادية لضرباتها الانتقامية.

في المقابل، قال الحاكم الروسي سيرغي أكسيونوف، الإثنين، إن مستودع ذخيرة في شبه جزيرة القرم تعرض للقصف في غارة جديدة بطائرة مسيرة أوكرانية في منطقة دجانكو في شمال شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو.

واستهدف هجوم روسي جديد بالمسيّرات “استمر حوالى أربع ساعات” أيضاً منشآت مرفئية أوكرانية في منطقة أوديسا ودمر صومعة حبوب، وفق ما أعلنت قيادة العمليات الأوكرانية في جنوب البلاد.

ووقعت معظم هجمات الأسبوع الماضي، على موانئ أوديسا البحرية، لكن الضربات فجر أمس أصابت البنية التحتية على طول نهر الدانوب، وهو طريق تصدير ازدادت أهميته بعد انتهاء سريان اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

ونقل موقع “ريني – أوديسا” الإخباري عن مسؤول محلي قوله إن ثلاثة مخازن للحبوب دُمرت في مدينة ريني الساحلية على نهر الدانوب خلال هجوم بطائرة مسيرة.

وأظهرت بيانات أن نحو 30 سفينة رست بالقرب من ميناء إيزمايل الأوكراني الحيوي بعد أن دمرت روسيا مستودعات الحبوب على نهر الدانوب أمس، ولكن لم يتضح بالضبط سبب توقفها.

على الجبهة، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار إن القوات الأوكرانية استعادت أراضي بمساحة 227 كيلومترا مربعاً من روسيا، في الأسابيع الماضية.