استخبارات إسرائيل: حتى لو هزمنا حكم “حماس” فإنها ستبقى كمنظمة

القدس: استبعدت شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية “أمان”، القضاء على حركة “حماس”، معتبرةً أنه حتى لو نجح الجيش بهزيمتها كنظام حاكم في قطاع غزة فإنها ستبقى كمنظمة مسلحة.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية الجمعة، عن قسم الأبحاث بشعبة الاستخبارات العسكرية أنه “حتى لو هزمنا حماس كنظام فإنها ستبقى كمنظمة حرب عصابات”.

وقالت إنه “في تقييمها للوضع سواء فيما يتعلق بالإنجازات المتوقعة من الحرب في غزة، أو على الساحة الفلسطينية بشكل عام، فإنها (شعبة الاستخبارات) تصوغ نوعا من التحذير للمستوى السياسي”.

وأضافت القناة أن التحذير جاء فيه أنه “في قطاع غزة رغم المناورات والإرهابيين الذين يتم القضاء عليهم والكتائب التي تهزم فإنه يتم الحفاظ على الدعم الحقيقي لحماس” أي في أوساط الفلسطينيين.

(الأناضول)