سياسة | دولي | روسيا

استخبارات بريطانيّة: القائد الأعلى للقوات الجوية الروسية لم تتم رؤيته منذ تمرد فاغنر

منذ ساعتين

حجم الخط
0

لندن: أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية، بشأن التطورات في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، بأن الجنرال سيرجي سوروفيكين، القائد العام للقوات الجوية الروسية ونائب قائد القوات الروسية في أوكرانيا، لم تتم رؤيته علانية منذ تمرد مجموعة فاغنر الخاصة في حزيران/يونيو الماضي.

وذكر التقييم الاستخباراتي، المنشور على صفحة الاستخبارات البريطانية على تويتر، أنه في الوقت نفسه، غاب نائب وزير الدفاع، الكولونيل يونس بك يفكوروف، بشكل ملحوظ عن الظهور في اللقاء التلفزيوني الخاص بقيادة وزارة الدفاع، أمس الأول الاثنين.

وأشار التقييم إلى أنه ليس من الممكن تأكيد التقارير المتعلقة باعتقال سوروفيكين، ولكن من المرجح أن تتشكك السلطات في علاقته الطويلة مع فاغنر، والتي يعود تاريخها إلى أيام خدمته في سوريا، منذ عام 2017.

وعلى الرغم من أن سوروفيكين معروف إلى حد كبير في الغرب بقسوته وسمعته الوحشية، إلا أنه أحد كبار الضباط الأكثر احتراماً في الجيش الروسي، ومن المرجح أن تؤدي أي عقوبة رسمية ضده إلى حدوث انقسامات.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الأمم المتحدة: حقوق الإنسان في بيلاروس “كارثية”.. وانتقاد الغزو الروسي لأوكرانيا ممنوع 
منذ ساعتين
 “ديلي تليغراف”: عندما يشجع بايدن أعداء أمريكا ويوفّر الطمأنينة للمستبدين
منذ ساعتين
“ناشونال إنترست”: عصر الهيمنة الغربية يقترب من نهايته.. مؤسسات وكيانات بديلة تتشكل
4 - يوليو - 2023
واشنطن وإيران: إحياء الاتفاق النووي؟
3 - يوليو - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية