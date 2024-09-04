استدراج قوة إسرائيلية لكمين في طولكرم وإيقاعها بين قتيل وجريح- (فيديو)

طولكرم: قالت كتيبة طولكرم، التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها أوقعت قتلى وجرحى في مجموعة إسرائيلية راجلة بعد استدراجها لكمين مركب بمدينة طولكرم شمال غربي الضفة، فضلا عن تفجير عبوات في آليات عسكرية مقتحمة لمخيم نور شمس بالمدينة.

جاء ذلك في سلسلة بيانات لـ “كتيبة طولكرم-سرايا القدس”، مساء الأربعاء، على قناتها بموقع تلغرام.

تغطية صحفية: لحظة سحب قوات الاحتلال آلية عسكرية أعطبتها المــ ـــقـاومة قرب مدخل مخيم نور شمس في طولكرم. pic.twitter.com/CzzCy7XG3i — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 4, 2024

جرافات الاحتلال تحاول سحب آلية عسكرية أعطبتها المقاومة على مدخل مخيم نور شمس في طولكرم. pic.twitter.com/kgpmnfKP1g — خبرني – khaberni (@khaberni) September 4, 2024

ففي مدينة طولكرم، قالت الكتيبة إن مقاتليها استهدفوا “قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم نور شمس”، ويخوضون “اشتباكات مسلحة في محور المسلخ في مخيم نور شمس”.

وأضافت أن “اشتباكات ضارية يخوضها الآن مقاتلونا في كافة المحاور في مخيم نور شمس”.

وفي محور باب المخيم، قالت إن مقاتليها “يخوضون معارك ضارية” مع القوات الإسرائيلية وأنهم تمكنوا من “تفجير عدد من العبوات المعدة مسبقا في جرافات وآليات العدو في محور باب المخيم محققين إصابات مباشرة”.

كما أعلنت تمكن عناصرها “من تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار في جرافة صهيونية من نوع D9 في محور شارع نابلس في مخيم نور شمس وإصابتها إصابة مباشر”.

وفي الشارع ذاته، قالت إن مقاتليها فجروا “عبوة ناسفة معدة مسبقًا في آلية عسكرية (لم تحدد نوعيتها)”.

تغطية صحفية: أحد كمائن المـ ــقـ.ـاومة لقوات الاحتلال داخل مخيم نور شمس في طولكرم. pic.twitter.com/XOTWdj1Qvq — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 4, 2024

وفي حصيلة إجمالية لمجريات معركة “رعب المخيمات” خلال الـ72 ساعة الماضية، قالت في بيان إن مقاتليها استدرجوا “مجموعة من قوات العدو الراجلة لكمين مركب تم إعداده مسبقاً في محور البلاونة بطولكرم وأوقعنا خلاله قتلى وجرحى من قوات العدو”.

وأشارت إلى أن عناصرها “خاضوا سبعة اشتباكات مسلحة مع قوات العدو في مختلف محاور القتال وفجروا أربعَ عبواتٍ ناسفة بآليات العدو المقتحمة”.

من جهتها قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن العملية العسكرية في طولكرم ألحقت “دمارا شاملا وكبيرا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين في مخيم طولكرم، وأحياء متفرقة في المدينة، مع استمرار عدوانها لليوم الثالث على التوالي”.

وذكرت الوكالة أن “جرافات الاحتلال الثقيلة جرفت كافة شوارع وأزقة المخيم، وما تضمه من ممتلكات عامة وخاصة للمواطنين”.

كما جرفت جرافات الاحتلال دوار شويكة في الحي الشمالي لمدينة طولكرم، وخربته بشكل كامل”.

وأشارت إلى مواصلة “قوات الاحتلال الدفع بمزيد من آلياتها وجرافاتها باتجاه المدينة ومخيمها من المحور الغربي، في الوقت الذي تجوب شوارع المدينة الرئيسية، وتتعمد إعاقة مرور مركبات المواطنين ومركبات الإسعاف من خلال إيقافها وتفتيشها واستجواب ركابها”.

وفي 28 أغسطس/ آب، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية العسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية طالت مدن جنين ومخيمها، وطولكرم ومخيميها وطوباس ومخيم الفارعة القريب منها.

وفي اليوم التالي أنهى الجيش عمليته في محافظتي طولكرم وطوباس، لكنه عاد مجددا ليستأنف الاثنين عمليته بمدينة طولكرم ومخيميها، ما أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين في المحافظة بالمرحلتين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وأسفرت الاقتحامات الإسرائيلية في شمالي الضفة منذ 28 أغسطس، عن استشهاد 33 فلسطينيا وإصابة نحو 140، وفق وزارة الصحة.

وبموازاة حربه على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، ما أسفر عن استشهاد 685 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف و700 واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

فيما خلّفت حرب إسرائيل بدعم أمريكي على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.

(الأناضول)