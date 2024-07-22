استدعاء رئيس وزراء إسبانيا للشهادة في قضية جنائية تخص زوجته

مدريد: أفاد بيان للمحكمة أنه تم استدعاء رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز للإدلاء بشهادته في تحقيق جنائي يخص المعاملات التجارية لزوجته.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيان المحكمة، الذي أرسل عبر البريد الإلكتروني اليوم الإثنين، قوله إن القاضي خوان كارلوس بينادو، أفاد بأن سانشيز سيتعين عليه الإدلاء بشهادته يوم 30 تموز/ يوليو عند الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي.

وقال البيان إن القاضي سيتوجه إلى مقر الحكومة بقصر مونكلوا بمدريد للاستماع إلى شهادة سانشيز.

يذكر أن القاضي بينادو يجرى تحقيقا مع زوجة سانشيز، بيغونا غوميز، للاشتباه بتورطها في عمليات استغلال نفوذ وفساد تتعلق بالقطاع الخاص.

ولم يتم توجيه اتهامات لغوميز، ونفت الحكومة ارتكاب قرينة رئيس الوزراء أي مخالفات. وجرى استدعاء غوميز إلى المحكمة يوم 19 تموز/ يوليو، لكنها رفضت التحدث.

(د ب أ)