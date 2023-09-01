استدعاء لاعب برشلونة “لامين يامال” لقائمة المنتخب الإسباني

إسطنبول: قطع المنتخب الإسباني لكرة القدم الطريق أمام نظيره المغربي، لضم موهبة نادي برشلونة “لامين يامال” لصفوفه وتمثيله في المحافل الدولية مستقبلا.

جاء ذلك مع إعلان لويس دي لافوينتي المدير الفني للمنتخب الإسباني، الجمعة، قائمة الفريق الرسمية المستدعاة لخوض مواجهتيّ جورجيا وقبرص، ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وضمت القائمة لأول مرة يامال (16 عاما)، بعدما قرر تمثيل المنتخب الإسباني، ورفض فكرة اللعب باسم المغرب.

ويحمل يامال الجنسيتين الإسبانية والمغربية، وتنحدر أصوله من أب مغربي، كما أنه ولد في إسبانيا وسبقت له المشاركة مع منتخب إسبانيا “لاروخا” تحت 19 عاما.

وشهدت الأيام الماضية محاولات مكثفة من وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي لإقناع اللاعب بتمثيل الفريق، لكن الأخير طالب أولا الانتظار لمعرفة مصيره مع المنتخب الإسباني.

(الأناضول)