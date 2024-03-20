استراليا تدافع عن سفيرها لدى واشنطن بعد تهديد ترامب بطرده

سيدني: أكدت أستراليا الأربعاء أن سفيرها لدى واشنطن يقوم “بعمل جيد” بعد أن شكك دونالد ترامب بذكائه وهدد بطرده من الولايات المتحدة.

وانتقد ترامب خلال مقابلة تلفزيونية رئيس الوزراء الأسترالي السابق كيفن رود الذي كان من أشد منتقدي ترامب قبل ان يتحول إلى دبلوماسي ويُعين سفيرا لبلاده لدى الولايات المتحدة.

وحين طلب منه التعليق على رود، قال ترامب إنه كان “سيئا بعض الشيء” بحسب ما سمع عنه.

وأضاف ترامب “أسمع أنه ليس ذكيا”، محذرا “إذا استمر عدائيا بالمطلق، لن يستمر هناك لفترة طويلة”.

ويُعد ترامب حاليا المرشح الأوفر حظا للفوز بالانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر، لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أن المنافسة ضد الرئيس الحالي جو بايدن قد تكون متقاربة جدا.

ودافع متحدث باسم الحكومة الأسترالية عن رود، حيث صرّح لوكالة فرانس برس أنه “يقوم بعمل جيد كسفير لأستراليا لدى الولايات المتحدة”.

وكان رود الذي تولى منصبه الدبلوماسي في آذار/مارس 2023 قد وصف ترامب في الماضي بأنه “مجنون” و”الرئيس الأكثر تدميرا في التاريخ” و”الخائن للغرب”.

وركّز رود الذي يتحدث الصينية بطلاقة خلال فترة ولايته على تعميق التعاون الدفاعي بين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة بموجب اتفاقية أوكوس الأمنية.

وكتب عضو الكونغرس الديموقراطي جو كورتني على منصة اكس أن تعيين رود عزز العلاقات بين استراليا والولايات المتحدة.

وأضاف أن رود “يحظى بالاحترام والإعجاب من قبل المشرعين من الحزبين، وهو انجاز نادر من نوعه في العاصمة”.

وسُئل ترامب أيضا خلال مقابلته مع قناة “جي بي نيوز” حول ما إذا كان يجب منح الأمير هاري “امتيازات خاصة” في حال اكتشفت السلطات الأميركية أنه كذب بشأن تعاطيه المخدرات خلال طلبه الحصول على تأشيرة للولايات المتحدة، وهو أمر يؤدي عادة إلى الترحيل.

فأجاب ترامب محذرا “إذا كذب، سيتعين علينا اتخاذ الإجراء المناسب”.

(أ ف ب)