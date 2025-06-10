سياسة | عربي

استشهاد أب وابنه في غارة إسرائيلية على بلدة شبعا جنوب لبنان- (فيديو)

منذ 50 دقيقة

حجم الخط
0

“القدس العربي”: استشهد شخصان، أحدهما طفل، في غارة إسرائيلية بطائرة مسيّرة استهدفت بلدة شبعا جنوبي لبنان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في وقت تواصل فيه إسرائيل تنفيذ ضربات جوية على مناطق لبنانية رغم اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.

وذكرت الوزارة في بيان، أن الغارة أسفرت عن “سقوط شهيدين وإصابة شخص بجروح”. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الضحيتين هما رجل وابنه، بينما أُصيب ابنه الثاني بجروح.

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه استهدف “عنصرا في حزب الله وآخر ينشط في سرايا المقاومة”، مشيرا إلى أنهما “تورطا في عمليات استطلاع واستخدام أسلحة تابعة للحزب”.

ويأتي التصعيد بعد سلسلة غارات إسرائيلية طالت الضاحية الجنوبية لبيروت خلال الأيام الماضية، خلّفت دمارا واسعا واعتُبرت “خرقا فاضحا” لوقف إطلاق النار.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

مسيرة إسرائيلية تستهدف بصاروخين سيارة في النبطية جنوبي لبنان- (فيديو)
9 - يونيو - 2025
لبنان.. شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في صور- (فيديو)
8 - يونيو - 2025
باريس تدعو إسرائيل “إلى الانسحاب في أسرع وقت” من لبنان
6 - يونيو - 2025
شهيدان في غارتين إسرائيليتين بجنوب لبنان 
1 - يونيو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية