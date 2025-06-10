استشهاد أب وابنه في غارة إسرائيلية على بلدة شبعا جنوب لبنان- (فيديو)

“القدس العربي”: استشهد شخصان، أحدهما طفل، في غارة إسرائيلية بطائرة مسيّرة استهدفت بلدة شبعا جنوبي لبنان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في وقت تواصل فيه إسرائيل تنفيذ ضربات جوية على مناطق لبنانية رغم اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.

وذكرت الوزارة في بيان، أن الغارة أسفرت عن “سقوط شهيدين وإصابة شخص بجروح”. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الضحيتين هما رجل وابنه، بينما أُصيب ابنه الثاني بجروح.

في أطراف شبعا، استشهد المواطن محمد كنعان ونجله وائل، العسكري في الجيش اللبناني، وأُصيب نجله الآخر هادي، في جريمة قاسية تتكرر في نفس المكان وبنفس الطريقة. فقد سبق وأن فقدت العائلة الشهيد فادي كنعان، شقيق محمد، الذي استُشهد وهو يرعى قطيعه في ذات الأرض. هذه العائلة كانت هدفًا… pic.twitter.com/SYPySR9A7T — وقائع (@waqa2e3) June 10, 2025

الشهـيد المواطن محمد كنعان ونجله العسكري في الجيش اللبناني وائل اللذان ارتقيا جراء استهدافهما في اطراف شبعا pic.twitter.com/otjpk1tJSF — sawtalfarah (@sawtalfarah_tyr) June 10, 2025

اهالي شبعا يشيعون الشهيدين محمد كنعان و وائل كنعان.❤️ pic.twitter.com/yB0p423OEp — مُ عوّاد (@moukawama23) June 10, 2025

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه استهدف “عنصرا في حزب الله وآخر ينشط في سرايا المقاومة”، مشيرا إلى أنهما “تورطا في عمليات استطلاع واستخدام أسلحة تابعة للحزب”.

ويأتي التصعيد بعد سلسلة غارات إسرائيلية طالت الضاحية الجنوبية لبيروت خلال الأيام الماضية، خلّفت دمارا واسعا واعتُبرت “خرقا فاضحا” لوقف إطلاق النار.

(وكالات)