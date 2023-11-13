استشهاد أحد أفراد طاقم قناة مصرية في قطاع غزة

القاهرة- “القدس العربي”:

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية، استشهاد أحد أفراد طاقمها في قطاع غزة، وإصابة آخر بإصابات بالغة.

وقالت القناة، إن الصحافي الفلسطيني أحمد فطيمة استشهد في محيط مستشفى الشفاء.

وبذلك يرتفع عدد الصحافيين الذين استشهدوا منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 50 شهيدًا.

وقال خالد البلشي، نقيب الصحافيين المصريين، إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحافيين وناقلي الحقيقة في فلسطين ما زالت مستمرة، وآخرها استشهاد مصور قناة القاهرة الإخبارية وإصابة صحافي آخر في قصف لمحيط مستشفى الشفاء.

وأضاف: مرة أخرى نجدد دعوتنا لمحاكمة مرتكبي جرائم استهداف الصحافيين، وناقلي الحقيقة على أرض فلسطين كمجرمي حرب، ونطالب بفتح تحقيق دولي في جرائم العدوان الإسرائيلي ضد الصحفيين، والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد ما يقرب من خمسين شهيدا.