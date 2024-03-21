استشهاد أحد قادة “كتيبة جنين” متأثرا بجراح أصيب بها إثر قصف الاحتلال مركبة الأربعاء- (فيديو)

جنين: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، استشهاد شاب متأثرا بجراحه بعدما أصيب أمس الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة في جنين شمالي الضفة الغربية.

وقالت قناة الأقصى الفضائية (تابعة لحماس): “استشهاد أحد قادة كتيبة جنين، محمد مأمون الحواشين (أبو شادي)، متأثرا بإصابته جراء قصف الاحتلال، مساء أمس”.

تغطية صحفية: “إرتقاء أحد قادة كتيبة جنين، محمد مأمون الحواشين متأثرا بإصابته جراء قـ..صف الاحـ..تلال مساء أمس” pic.twitter.com/YLXpX7jz6w — القسطل الإخباري (@AlQastalps) March 21, 2024

مشاهد سابقة لأحد قادة “كتيبة جنين” الشهيد محمد حواشين، الذي استشهد مساء اليوم متأثرًا بجراحه التي أصيب بها إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة في #جنين أمس#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/hUTjiwa0by — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 21, 2024

وأمس الأربعاء، نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قائدا عسكريا و3 من رفاقه.

ونشرت في تدوينة على منصة “تلغرام” صور عناصرها الأربعة وهم “أحمد بركات، قائد العمليات العسكرية في سرايا القدس- كتيبة جنين، وزياد حمران، صائد الشاباك منفذ عملية عتصيون، والمقاتلان: محمود رحال، ومحمد الفايد”.

وجاء منشور سرايا القدس في أعقاب اعتراف الجيش الإسرائيلي بقصف سيارة في جنين بطائرة مسيرة، قائلا إنها كانت تقل اثنين من كبار قادة حركة الجهاد الإسلامي.

شهداء سرايا القدس – كتيبة جنين

تقبلهم الله pic.twitter.com/dvENOrt4gk — Omar Taher (@omar7386) March 21, 2024

وأضاف: “قتل في الهجوم أحمد بركات، منفذ هجوم إطلاق النار في حرميش (مستوطنة شمال محافظة طولكرم شمالي الضفة) في مايو/ أيار 2023، والذي قُتل فيه المواطن (الإسرائيلي) مئير تماري”.

وتابع: “كما شمل الهجوم أيضا محمد حواشين، قائد مجموعة للجهاد الإسلامي في جنين، إلى جانب عنصرين آخرين”.

💢مشهد مرعب.. لحظة قصف الاحتلال مركبتين في جنين، ما أدى لارتقاء ثلاثة شهــداء. pic.twitter.com/OmGW6lhwwB — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 20, 2024

(وكالات)