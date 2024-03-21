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استشهاد أحد قادة “كتيبة جنين” متأثرا بجراح أصيب بها إثر قصف الاحتلال مركبة الأربعاء- (فيديو)

21 - مارس - 2024

الشهيد محمد حواشين أحد قادة "كتيبة جنين"- (لقطة شاشة)

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جنين: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، استشهاد شاب متأثرا بجراحه بعدما أصيب أمس الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة في جنين شمالي الضفة الغربية.

وقالت قناة الأقصى الفضائية (تابعة لحماس): “استشهاد أحد قادة كتيبة جنين، محمد مأمون الحواشين (أبو شادي)، متأثرا بإصابته جراء قصف الاحتلال، مساء أمس”.

وأمس الأربعاء، نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قائدا عسكريا و3 من رفاقه.

ونشرت في تدوينة على منصة “تلغرام” صور عناصرها الأربعة وهم “أحمد بركات، قائد العمليات العسكرية في سرايا القدس- كتيبة جنين، وزياد حمران، صائد الشاباك منفذ عملية عتصيون، والمقاتلان: محمود رحال، ومحمد الفايد”.

وجاء منشور سرايا القدس في أعقاب اعتراف الجيش الإسرائيلي بقصف سيارة في جنين بطائرة مسيرة، قائلا إنها كانت تقل اثنين من كبار قادة حركة الجهاد الإسلامي.

وأضاف: “قتل في الهجوم أحمد بركات، منفذ هجوم إطلاق النار في حرميش (مستوطنة شمال محافظة طولكرم شمالي الضفة) في مايو/ أيار 2023، والذي قُتل فيه المواطن (الإسرائيلي) مئير تماري”.

وتابع: “كما شمل الهجوم أيضا محمد حواشين، قائد مجموعة للجهاد الإسلامي في جنين، إلى جانب عنصرين آخرين”.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 21, 2024 الساعة 6:54 م

    في جنة الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الرحمان الرحيم رب العالمين يا شهداء تحرير الأقصى المبارك من قبضة عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو و زبانيته من غلانت الخنزير الحقير وهاليفي الكلب المسعور الفاشل قاتل الأطفال والنساء في غزة العزة و الضفة الغربية يا عينيا ✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️

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  2. يقول فصل الخطاب:
    مارس 21, 2024 الساعة 6:55 م

    تحية لجنين والعرين ونابلس و بلاطة وعقبة جبر وتحية لطولكرم و وطوباس ونور الشمس الأقصى المبارك في هذا الشهر المبارك 🇵🇸✌️

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  3. يقول خالد:
    مارس 21, 2024 الساعة 9:25 م

    أبطالك يا فلسطين .. رفعوا راسك بالعالي
    شهيد يودع شهيد .. لعيون الأقصى الغالي
    جيل يسلم بعدو جيل .. لساحات النضال
    و البارودة ما بتميل .. عن راس الاحتلال

    تقبلكم الله تعالى في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء و الصالحين و حسن اولئك رفيقا.
    و للجبناء و المتخاذلين أهدي هذه الأبيات :
    هذا الطريق و ما سواه وساوس .. ترضي الجبان و تصنع الأعذار
    عظمت عليهم في الجهاد مطالب .. فاسترخصوها خطبة و شعارا

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  4. يقول هدهد سليمان:
    مارس 22, 2024 الساعة 5:38 ص

    رحم الله الشهيد محمد حواشين ورفاقه شهداء الدرب والشهداء الذين سبقوه، شهداء الأقصى وشهداء جبال الضفة الأبية العصية التي فرط القوم فيها ايما تفريط.
    هوءلاء الشباب المجاهدين هم خيرة ما انجبت امهات العرب والمسلمين في هذا الزمان العربي الرديء.
    احفظوا يا عرب أسماءهم وحفظوها لاولادكم في مساجدكم وفي حلقاتكم وفي بيوتكم فهوءلاء الشهداء ليسوا مجرد ارقام كقتلى العدو الهالكين.
    هوءلاء إشرافكم وأشراف امة محمد، هوءلاء الذين اصطفاهم الله على كثير من خلقه فتذكروهم ورددوا أسماءهم وترحموا عليهم يرحمكم الله.

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