سياسة | عربي

استشهاد أحد كوادر “حماس” في غارة إسرائيلية على صيدا بلبنان

منذ 56 دقيقة

سعد الياس
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بيروت- “القدس العربي”:

استهدفت مسيرة إسرائيلية فجر اليوم الأربعاء سيارة “رابيد” بالقرب من جامع الإمام علي في منطقة الفيلات بمدينة صيدا ما أدى إلى استشهاد أحد كوادر حركة حماس.

وقال مراسل “القدس العربي”، إن الشهيد يدعى خالد أحمد الأحمد، الملقب “فاروق”، ليرتفع بذلك عدد الذين اغتالتهم إسرائيل في محيط صيدا إلى ثلاثة منذ بداية هذا العام الجاري.

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