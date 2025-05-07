استشهاد أحد كوادر “حماس” في غارة إسرائيلية على صيدا بلبنان

بيروت- “القدس العربي”:

استهدفت مسيرة إسرائيلية فجر اليوم الأربعاء سيارة “رابيد” بالقرب من جامع الإمام علي في منطقة الفيلات بمدينة صيدا ما أدى إلى استشهاد أحد كوادر حركة حماس.

وقال مراسل “القدس العربي”، إن الشهيد يدعى خالد أحمد الأحمد، الملقب “فاروق”، ليرتفع بذلك عدد الذين اغتالتهم إسرائيل في محيط صيدا إلى ثلاثة منذ بداية هذا العام الجاري.

أفاد مراسل #الجديد بأن مسيرة إسرائيلية إستهدفت بصاروخين سيارة من نوع “رابيد” على طريق المية ومية في منطقة الفيلات- صيدا ما أدى إلى احتراقها واستشهاد سائقها، وهو أحد كوادر حركة “حماس”. pic.twitter.com/HsXWoJUukf — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) May 7, 2025