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استشهاد أربعة سوريين من عائلة نازحة في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان- (فيديو)

منذ 24 دقيقة

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بيروت: قالت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس، إن أربعة سوريين من عائلة واحدة على الأقل استشهدوا في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.

وأفادت الوزارة بارتقاء “أربعة شهداء من التابعية السورية وكميات كبيرة من الأشلاء” جراء “غارة للعدو الإسرائيلي على بلدة شمع”، إضافة الى إصابة خمسة لبنانيين بجروح.

والشهداء الأربعة هم من أفراد عائلة سورية نازحة تعمل في الزراعة في البلدة.

(وكالات)

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