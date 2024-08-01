استشهاد أربعة سوريين من عائلة نازحة في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان- (فيديو)

بيروت: قالت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس، إن أربعة سوريين من عائلة واحدة على الأقل استشهدوا في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.

وأفادت الوزارة بارتقاء “أربعة شهداء من التابعية السورية وكميات كبيرة من الأشلاء” جراء “غارة للعدو الإسرائيلي على بلدة شمع”، إضافة الى إصابة خمسة لبنانيين بجروح.

والشهداء الأربعة هم من أفراد عائلة سورية نازحة تعمل في الزراعة في البلدة.

من بين الاصابات ٥ من آل جابر ( الاب وعائلته) https://t.co/9bxqpE4Sk5 pic.twitter.com/458iqJGZFr — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) August 1, 2024

استـ شهاد 5 سوريين (بينهم امراءة وطفلين) وإصابة 8 آخرين بغارة على بلدة شمع pic.twitter.com/wXwyhx1l0A — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) August 1, 2024

(وكالات)