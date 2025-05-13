سياسة | عربي | فلسطين

استشهاد أربعة فلسطينيين بينهم صحافي في قصف إسرائيلي على خان يونس- (فيديوهات)

13 - مايو - 2025

غزة: استشهد أربعة فلسطينيين بينهم صحافي وأصيب عدد آخر، مساء اليوم الإثنين، جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن طائرات الاحتلال استهدفت خيمة تؤوي نازحين داخل مركز التدريب المهني في المدينة، ما أدى إلى استشهاد كل من: بدر ياسر نبيل المعشر (19 عامًا)، ومحمد مهدي شوكت العطار (19 عامًا)، ويوسف أنور زاهد قطوم (22 عامًا)، إضافة إلى إصابة آخرين بجروح متفاوتة.

واستشهد الصحافي حسن إصليح جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف القسم الذي كان يتلقى فيه العلاج داخل مستشفى ناصر الطبي في مدينة خان يونس.

وجاء استهداف المستشفى في إطار التصعيد المتواصل الذي تشنه قوات الاحتلال على مختلف مناطق القطاع، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني الذي يجرّم استهداف المرافق الصحية والطواقم الطبية والصحفية.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا واسعًا على قطاع غزة، أسفر حتى الآن عن استشهاد 52,862 مواطنًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 119,648 آخرين، في حصيلة غير نهائية، نظرًا لوجود عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

(وكالات)

  1. يقول مازن:
    مايو 13, 2025 الساعة 2:28 ص

    الله يعين الشعب الفلسطيني في غزة. كل يوم وكل ساعة قصف وشهداء . ما هو الحل يا جماعة الخير؟

  2. يقول الجنتلمان:
    مايو 13, 2025 الساعة 5:38 ص

    بدي اعرف على أساس تم إطلاق سراح عيدان.
    دايما احنا الحيطة الواطية.
    شيء بيفلق شيء بغيظ.

  3. يقول هدهد سليمان:
    مايو 13, 2025 الساعة 7:05 ص

    للعناكب ثار مع الشهيد الصحفي حسن اصليح حيث كان من الاوائل الذين دخلوا المستوطنات في غزوة السابع من اكتوبر المجيدة ووثقوا العملية منذ بدايتها وقد حاول العدو اغتياله عدة مرات منذ بداية الحرب ولا امر يتم إلا بمشيئة الله.
    رحم الله شهداء خانيونس وشهداء فلسطين اجمعين.

