استشهاد أربعة فلسطينيين بينهم صحافي في قصف إسرائيلي على خان يونس- (فيديوهات)

غزة: استشهد أربعة فلسطينيين بينهم صحافي وأصيب عدد آخر، مساء اليوم الإثنين، جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن طائرات الاحتلال استهدفت خيمة تؤوي نازحين داخل مركز التدريب المهني في المدينة، ما أدى إلى استشهاد كل من: بدر ياسر نبيل المعشر (19 عامًا)، ومحمد مهدي شوكت العطار (19 عامًا)، ويوسف أنور زاهد قطوم (22 عامًا)، إضافة إلى إصابة آخرين بجروح متفاوتة.

اللحظات الأولى بعد اغتيال طائرات الاحتلال الزميل الصحفي حسن إصليح بعدما قصفت القسم الذي يتلقى به العلاج داخل مستشفى ناصر الطبي في خانيونس. pic.twitter.com/V9XdGVBpgI — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 13, 2025

واستشهد الصحافي حسن إصليح جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف القسم الذي كان يتلقى فيه العلاج داخل مستشفى ناصر الطبي في مدينة خان يونس.

وجاء استهداف المستشفى في إطار التصعيد المتواصل الذي تشنه قوات الاحتلال على مختلف مناطق القطاع، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني الذي يجرّم استهداف المرافق الصحية والطواقم الطبية والصحفية.

عاجل .. مسيرة صهيونية تقصف قسم الحروق بمجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة pic.twitter.com/1wIdqoEvKM — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 13, 2025

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا واسعًا على قطاع غزة، أسفر حتى الآن عن استشهاد 52,862 مواطنًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 119,648 آخرين، في حصيلة غير نهائية، نظرًا لوجود عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

