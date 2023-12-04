استشهاد أردني وإصابة شقيقه في قطاع غزة

غزة: استشهد مواطن أردني وأصيب شقيقه، إثر تعرض منزل عائلتهم في قطاع غزة لقصف من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية نبأ استشهاد واصابة مواطنين أردنيين في غزة، وقالت إن مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة تتابع تعرض أحد المواطنين الأردنيين وأفراد عائلته لقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، أنه تم التواصل مع المواطن وعائلته، حيث أفاد بتعرض المنزل الذي يقطنه للقصف، مما أسفر عن استشهاد أحد أبنائه وإصابة آخر، موضحاً أن ابنه المصاب في حالة غيبوبة ويتلقى العلاج في المستشفى المعمداني بقطاع غزة.

وأكد القضاة أن الوزارة تتابع حالة المواطن الأردني وابنه المصاب، وتعمل على نقلهم لتلقي العلاج في المستشفى الميداني الأردني إلى حين إجلائهم إلى المملكة.

وقال الناطق الرسمي إن الحكومة الأردنية تحمّل قوات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة هذه العائلة وجميع المواطنين الأردنيين الذين لم يتمكنوا من الخروج من القطاع.

(وكالات)