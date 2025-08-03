استشهاد أسير فلسطيني بسجن مَجِدو الإسرائيلي 

رام الله: أعلنت مؤسستان فلسطينيتان، الأحد، استشهاد أسير من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، في سجن مجدو شمالي إسرائيل، وطالبتا بمحاسبة تل أبيب على انتهاكاتها ضد الفلسطينيين.

وقالت هيئة شؤون الأسرى (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي) في بيان مشترك، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية، جهة اتصال رسمية فلسطينية مع الجانب الإسرائيلي، أبلغتهما “باستشهاد المعتقل الإداري أحمد سعيد صالح طزازعة (20 عاما) من جنين، في سجن مجدو”.

والاعتقال الإداري؛ قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد إلى 6 شهور قابلة للتمديد، عقب تقديم المخابرات إلى المحكمة “ملفا سريا” يُمنع المحامي و/أو المعتقل من الاطلاع عليه.

وذكر البيان أن الشاب طزازعة، معتقل منذ 6 مايو/أيار الماضي، لكنه لم يذكر “تفاصيل دقيقة حول ظروف استشهاده”.

(وكالات)