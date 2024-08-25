استشهاد أسير فلسطيني جريح بمستشفى إسرائيلي 

رام الله: أعلنت مؤسستان فلسطينيتان، الأحد، وفاة أسير من منطقة طولكرم شمالي الضفة الغربية بمستشفى إسرائيلي، بعد نحو شهر من اعتقاله جريحا.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، “استشهاد المعتقل الجريح زاهر تحسين رداد (19 عاماً) من بلدة صيدا في طولكرم، بمستشفى مئير (وسط إسرائيل)، فجر اليوم الأحد”.

وذكر البيان أن “الشّهيد رداد، اعتُقل في تاريخ 23 تموز/ يوليو 2024، بعد أن أطلق الاحتلال النار عليه”.

وتابع أن الجيش الإسرائيلي استخدم رداد “درعاً بشرياً من خلال وضعه على مقدمة إحدى السيارات العسكرية. وقد ظهر ذلك في مقطع فيديو مصور، خلال العملية العسكرية التي نفّذها جيش الاحتلال بطولكرم في ذلك التاريخ”.

عاجل استشهاد الأسير الجريح زاهر تحسين رداد (19 عاماً) من بلدة صيدا بطولكرم، والذي اعتقله الاحتلال بعد إطلاق النار عليه واستخدامه كدرع بشري على مقدمة آلية عسكرية خلال الشهر الماضي. pic.twitter.com/YGOIp0VDsT — أسرى الحرية 𓂆‏ (@ps_prisoners) August 25, 2024

وبيّن أنّه وعلى مدار الفترة الماضية “احتجز الاحتلال المصاب رداد في مستشفى مئير الإسرائيلي، بوضع صحي خطير وغير مستقر، وبقي تحت أجهزة التّنفس الاصطناعي، بعد أن خضع لعدة عمليات جراحية”.

وأشار إلى عقد عدة جلسات محاكم غيابية للأسير رداد “ورغم وضعه الصحيّ الخطير فقد أبقى الاحتلال على اعتقاله حتى استشهاده اليوم”.

واعتبر أن “الاحتلال نفّذ بحقّ المعتقل رداد جريمة مركبة، منذ لحظة اعتقاله وإطلاق النار عليه، واستخدامه درعاً بشرياً، والاستمرار في اعتقاله رغم وضعه الصحي الخطير، لتُضاف هذه الجريمة إلى سجل جرائم الاحتلال -غير المسبوقة- في مستواها منذ بدء حرب الإبادة الجماعية بحقّ شعبنا في غزة، واستمرار العدوان الشامل على شعبنا في كافة الجغرافيا الفلسطينية”.

وبوفاة الجريح رداد “يرتفع عدد الشهداء الأسرى والمعتقلين بعد تاريخ السابع من أكتوبر، إلى 23 ممن تم الإعلان عن هوياتهم، إلى جانب العشرات من معتقلي غزة الذين ارتقوا في سجون ومعسكرات الاحتلال، ويواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم”، وفق البيان.

(الأناضول)