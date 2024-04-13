استشهاد أسير فلسطيني في سجن إسرائيلي

رام الله: قالت مؤسستان فلسطينيتان اليوم السبت إن فلسطينيا يبلغ من العمر 59 عاما اعتقلته إسرائيل في السابع عشر من مارس آذار الماضي وحكمت عليه بالسجن لمدة شهر توفي اليوم في السجن.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير إن المعتقل المتوفي في سجن هداريم هو عبد الرحيم عبد الكريم عامر من محافظة قلقيلية مشيرة إلى أنه عوقب بالسجن لمدة شهر بذريعة “الدخول إلى الأراضي المحتلة عام 1948 بدون تصريح”.

وأضافت المؤسستان في بيانهما المشترك “أنه لا تتوفر معلومات واضحة حتى اللحظة عن ظروف استشهاده، علما بأنّ قوات الاحتلال اعتقلته هو ونجله من بلدة الطيرة في الأراضي المحتلة بعد أنّ توجها للبحث عن عمل”.

ولم يصدر بعد تعقيب من الجهات الإسرائيلية المعنية بشأن سبب وفاة عامر.

وأوضحت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير أن الرجل أب لسبعة أبناء.

(رويترز)