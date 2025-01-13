استشهاد أسير فلسطيني في سجن ريمون الإسرائيلي

رام الله: أعلنت مصادر فلسطينية، الإثنين، استشهاد أسير في سجن ريمون الإسرائيلي، عقب تدهور حالته الصحية.

جاء ذلك في بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، نقلاً عن هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية.

مؤسسات الأسرى: استشهاد الأسير معتز محمود عبد الرحمن أبو زنيد (35 عاماً) في سجون الاحتلال من مدينة دورا جنوب #الخليل#قطاع_غزة #غزة #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/nmnED6smjG — وكالة قدس برس (@qudspressagency) January 13, 2025



وذكر البيان أن هيئة الشؤون المدنية أبلغت “باستشهاد الأسير معتز محمود عبد الرحمن أبو زنيد (35 عاماً) في سجون الاحتلال” الإسرائيلي.

وأوضحت الهيئة أن الأسير، المعتقل إدارياً دون تهمة، توفي في مستشفى سوروكا بمدينة بئر السبع جنوب إسرائيل.

وأشار البيان إلى أن أبو زنيد من بلدة دورا جنوبي مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

*🟨متابعة |شبكة يافا الاخبارية| من امام منزل الشهيد الأسير معتز محمود عبد الرحمن ابو زنيد( 35 عاماً) من دورا جنوب الخليل،* pic.twitter.com/WCJ8ouKdde — شبكة يافا الإخبارية (@yaffa_ps) January 13, 2025

واتهم البيان السلطات الإسرائيلية بارتكاب جريمة جديدة في السجون، موضحاً أن أبو زنيد معتقل بتاريخ 27 يونيو/ حزيران 2023، و”لم يكن يعاني قبل اعتقاله من أية مشاكل صحية”.

ونقل البيان شهادات أفادت بأن أبو زنيد كان معتقلاً في سجن ريمون، وأن “تدهوراً خطيراً طرأ بشكل مفاجئ على وضعه الصحي”.

وتابع البيان: “تعمدت إدارة السجن المماطلة في نقله إلى المستشفى، ومارست بحقّه جريمة طبيّة ممنهجة، إلى أن دخل في غيبوبة ونقل إلى مستشفى سوروكا، في السادس من يناير/ كانون الثاني الجاري”.

وباستشهاد أبو زنيد، المعتقل الإداري الخامس الذي يتوفى بسجون إسرائيل منذ بدء حرب الإبادة على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يرتفع عدد الشهداء من الأسرى والمعتقلين إلى 55 شخصاً ممن تم التعرّف على هوياتهم، وفق البيان.

وذكر البيان أن هذا العدد هو “الأعلى تاريخياً في مرحلة هي الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967”.

ولفت إلى أن “عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 ارتفع إلى 292، في ظل وجود عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري”.

ويقدر عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بنحو عشرة آلاف و400، وفق معطيات لنادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى.

وبموازاة الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالاً عن استشهاد 847 فلسطينياً، وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفاً و300، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

بينما خلّفت الإبادة الإسرائيلية في غزة أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(الأناضول)