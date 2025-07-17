استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال.. وبن غفير يقر باستخدام “سلاح التجويع”

غزة- “القدس العربي”:

استشهد أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال، بعد أن أعلن وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير صراحة، إصداره أوامر تنال من الأسرى عبر تجويعهم وجعلهم عرضة للموت، وهو أمر أكده أسرى تحرروا مؤخرا من السجون، وعايشوا ظروفا صعبة، بسبب عمليات القمع المتعمدة التي حولت السجون إلى قبور.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، عن استشهاد الأسير سمير محمد يوسف الرفاعي (53 عاما) في سجون الاحتلال، وهو من بلدة رمانة بمحافظة جنين، وأوضحتا أن الرفاعي، متزوج وأب لخمسة أبناء، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته من منزله في العاشر من يوليو الجاري، حيث كان من المفترض أن تُعقد له اليوم جلسة أولى في محكمة “سالم” العسكرية، علما أنه وبحسب تقارير طبية كان يعاني قبل اعتقاله من مشاكل في القلب وبحاجة إلى متابعة.

وأشارتا إلى أنه باستشهاد الرفاعي، ارتقه عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين منذ بدء “حرب الإبادة” في السابع من أكتوبر 2023 يرتفع إلى 74 شهيدا، وهم من عُرفت هوياتهم، في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري، ما يجعل هذه المرحلة هي الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة، حيث ارتفع عدد الأسرى الشهداء منذ عام 1967، بلغ حتى اليوم 311 شهيدا.

وكان من بين الأسرى الذي قضوا بعد السابع من أكتوبر شبان لم يسجل أن كانوا مصابين بأي أمراض من قبل.

وأكدت الهيئة والنادي أن هذه الأعداد المترفعة “أصبحت نتيجة حتمية، وتأخذ منحى أكثر خطورة مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز آلاف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، واستمرار تعرّضهم بشكل لحظي لجرائم ممنهجة”، وتطرقت لعمليات التعذيب، والتجويع، والاعتداءات بكافة أشكالها، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية، والتعمد في فرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، وحملتا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن ذلك، وطالبتا المنظومة الحقوقية الدولية بالمضي قُدمًا في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب.

وجاء الإعلان عن استشهاد هذا الأسير بعد أن أقر بن غفير في مستهل جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية، التي عقدت للنظر في الالتماس المقدَّم ضد التغييرات في قائمة الطعام المقدمة للأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال، بإصدار أوامر تنكيل ضد الأسرى، وقال إنه “فخور، وفخور جدا” كونه أدخل تغيير في السجون، وأضاف متفاخرا بالجريمة: “سابقا، كانوا يدخلون نحيفين ويخرجون بدناء، كان لديهم كل شيء في السجون”.

وأضاف: “أتمنى أن المحكمة العليا لا تضع العصي في الدواليب بهذا الشأن. التغييرات في السجون ستؤدي إلى الردع، وستجعل المخربين لا يريدون دخول السجون مجددا”، وقال: “سياسة الحد الأدنى من الحد الأدنى هي سياسة فعالة، تردع، ويجب أن تستمر”.

تجدر الإشارة إلى أن بن غفير أدخل تشديدات كثيرة منذ تولى مهامه كوزير للأمن القومي، وصاحب الإشراف على إدارة السجون، بحيث فرض عقوبات كثيرة على الأسرى منها تقليل مياه الاستحمام وتقليص مدة الفورة والزيارات، وسحب مقتنيات الأسرى، ومنع إدخال الملايس والأغطية.

ومنذ السابع من أكتوبر زاد بن غفير من العقوبات، بحيث صعد عمليات القمع والاعتداء بالضرب على الأسرى، كما فرض قيودا مشددة على الأسرى داخل الزنازين، ومن بين العقوبات المشددة كان تقليص كبير على كميات الطعام المقدمة لهم، وهو طعام سيئ من ناحية النوع أيضا.

وكان أسرى فلسطينيون أطلق سراحهم في عمليات التبادل التي جرت مؤخرا بين حركة حماس وإسرائيل، أكدوا لـ”القدس العربي”، أن شكل الحياة داخل السجون تغير كليا بعد تولي بن غفير هذا الملف، وأن الأمور تفاقمت بشكل لم تشهده السجون قبل السابع من أكتوبر، وتحدثوا عن عمليات ضرب متعمدة بدون سبب تقوم بها قوات خاصة إسرائيلية تقتحم غرف الأسرى بشكل دائم، إضافة إلى تعمد تلك القوات تكبيل الأسرى المرضى الذين ينقلون للعلاج من نوبات قلبية إلى المشافي قبل إخراجهم من زنازين الاعتقال.

وأكد أحد الأسرى الذين عايشوا تلك الأيام الأليمة، أن سلطات السجون كانت تقدم لكل خمسة أسرى كميات طعام لا تكفي طفلا صغيرا، وأن إدارة السجون كانت تتعمد تقديم طعام سيئ للغاية، وكان ذلك يظهر من رائحته ومن شكله، وأنهم كانوا بسبب الجوع يضطرون لأكله، ووصف السجون الإسرائيلية بأنها تحولت إلى قبور، وحسب هذا الأسير الذي أمضى 22 عاما في السجن، فإنه لم يمر عليه أسوأ من الفترة التي تلت يوم السابع من أكتوبر.