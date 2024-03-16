الاحتلال يعلن استشهاد أسير فلسطيني من النقب في سجن إيشل- (صورة)

أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، السبت، استشهاد الأسير جمعة أبو غنيمة الذي عُثر عليه فاقدا للوعي في زنزانته قبل 4 أيام، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن أبو غنيمة (26 عاما)، وهو بدوي فلسطيني يحمل “التابعية الإسرائيلية” من سكان النقب (جنوب) توفي الليلة الماضية (الجمعة/السبت)، في أحد المستشفيات.

والثلاثاء، عثر سجانون في سجن “إيشل” في بئر السبع (جنوب) على أبو غنيمة (26 عاما)، فاقدا للوعي داخل زنزانته، وفق نفس المصدر.

ووفق قناة “كان” التابعة لهيئة البث الرسمية: “اعتقلت قوات الجيش أبو غنيمة في ديسمبر /كانون الأول 2023، أثناء عودته من قطاع غزة، وتم تحويله إلى جهاز الأمن العام (الشاباك) للتحقيق معه”.

https://twitter.com/Andalusrise/status/1768968932583453067

وبحسب لائحة الاتهام الصادرة بحقه، تسلل أبو غنيمة في 2016 إلى قطاع غزة، وهناك انضم إلى الجناح العسكري لحركة حماس، وقدم معلومات حساسة حول مواقع الجيش الإسرائيلي في الجنوب.

ولم يرد تعليق من الجهات الفلسطينية أو حركة حماس حول الواقعة حتى الساعة 11:00 تغ.

وبذلك يكون أبو غنيمة هو الأسير رقم 9 الذي يلقى حتفه في سجون إسرائيل منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق معطيات منظمة “أطباء لحقوق الإنسان” الإسرائيلية.

وفي 20 فبراير/شباط الماضي، كشفت المنظمة عن عشرات الشهادات حصلت عليها حول انتهاكات بالضرب وإساءة المعاملة والإهانات الجنسية والإهمال الطبي لمعتقلين فلسطينيين، منذ بدء الحرب.

ووقتها قالت المنظمة: منذ 7 أكتوبر نعرف عن 8 حالات وفاة حدثت لمعتقلين وأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية: مجدو وعوفر وكتسيعوت، بالإضافة لمرافق الاعتقال التابعة للجيش.

(الأناضول)