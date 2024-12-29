استشهاد أسير فلسطيني من غزة في مستشفى إسرائيلي

أعلنت مؤسستان فلسطينيتان، الأحد، استشهاد أسير من قطاع غزة، في مستشفى إسرائيلي، كان يرقد فيه منذ يومين، بعد نقله من سجن النقب الصحراوي.

جاء الإعلان في بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي).

وقال البيان إن “هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية أبلغت باستشهاد المعتقل أشرف محمد فخري عبد أبو وردة (51 عاما) من غزة في مستشفى سوروكا الإسرائيلي”.

وأشار إلى أن “أبو وردة معتقل منذ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 في سجن النقب، وتم نقله قبل يومين إلى مستشفى سوروكا، وبحسب عائلته لم يكن يُعاني من أي مشاكل صحية”.

وأوضحت الهيئة والنادي أنه “باستشهاد المعتقل أبو وردة من غزة، يرتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة (في غزة) إلى 50 شهيدا، وهذا العدد هو الأعلى تاريخياً في المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967”.

(الأناضول)