استشهاد أسير مقعد في سجن نفحة الإسرائيلي

رام الله: أعلنت هيئتان معنيتان بشؤون الأسرى الفلسطينيين، الأربعاء، “استشهاد” الأسير المقعد خالد الشاويش من الضفة الغربية في سجن “نفحة” الإسرائيلي.

أورد ذلك بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي).

وذكر أن الهيئة والنادي أكدا “نبأ استشهاد الأسير المقعد خالد الشاويش 53 عاما، من مخيم الفارعة قرب طوباس شمال الضفة في سجن نفحة”.

وأشار إلى أن “الشاويش هو إحدى الحالات المرضية المزمنة في سجون الاحتلال، وهو معتقل منذ عام 2007، ومحكوم بالسجن المؤبد 11 مرة”.

و”باستشهاد المعتقل الشاويش فإن عدد المعتقلين الذين ارتقوا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يرتفع إلى 9 شهداء”، وفق البيان.

وتؤكد مصادر فلسطينية رسمية وأهلية، أن إسرائيل تمارس “العزل والتجويع والإهمال الطبي” بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها، ضمن إجراءات “انتقامية وتنكيلية غير مسبوقة” منذ 7 أكتوبر الماضي.

(الأناضول)