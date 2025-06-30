استشهاد أسير من جنين بسجون الاحتلال ما يرفع عدد الشهداء الأسرى إلى 73 منذ بدء حرب الإبادة

رام الله: قالت مؤسستان حقوقيتان فلسطينيتان اليوم الاثنين إن أسيرا فلسطينيا استشهد بعد نقله من سجن إسرائيلي إلى مستشفى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير في بيان مشترك أنهما أُبلغا “باستشهاد الأسير الإداري لؤي فيصل محمد نصر الله (22 عاما) من جنين، في مستشفى (سوروكا) الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، بعد نقله من سجن النقب”.

وجاء في البيان أنه لا توجد “أي تفاصيل أخرى عن ظروف استشهاده، وهو أسير منذ تاريخ 26 مارس 2024 إداريا”.

ولم يصدر بيان من سلطات الاحتلال ذات الصلة عن ملابسات استشهاد المعتقل نصر الله.

وتستخدم سلطات الاحتلال قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين بدون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة قابلة للتمديد بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل.

ونقل بيان الهيئة ونادي الأسير عن عائلة المعتقل نصر الله أنه “لم يكن لديه أية مشاكل صحية قبل الاعتقال”.

وتشير الإحصاءات الفلسطينية الرسمية إلى أن عدد الأسرى الفلسطينيين إداريا في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ رقما غير مسبوق متجاوزا 3500 أسير بينهم 95 طفلا تقل أعمارهم عن 18 عاما.

(وكالات)