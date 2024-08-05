استشهاد أسير من غزة تحت التعذيب بسجن “سدي تيمان” الإسرائيلي- (صورة)

رام الله: استشهد الأسير الغزّي عمر جنيد (26 عاما)، الاثنين، نتيجة تعرّضه للتعذيب في سجن “سدي تيمان” سيئ الصيت التابع للقيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي، وفق مصادر فلسطينية.

أفادت بذلك هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، في بيان مشترك.

وجاء في البيان أن “عمر جنيد من جباليا، اعتقل في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2023، برفقة شقيقه ياسر الذي أفرج عنه بعد 4 شهور من الاعتقال”.

وأشارت المؤسستان إلى أن “الإعلان عن استشهاد المعتقل جنيد يأتي بعد عدة أيام من إبلاغ عائلته بشكل رسمي من قبل مؤسسة هموكيد الحقوقية أنّ الاحتلال أعطاها ردا حول مصيره، يفيد بأن عمر استشهد في تاريخ 17 يوليو/تموز 2024″، دون تفاصيل أخرى.

ألا لعنة الله على الإحتلال

وعلى عملاؤه أينما كانوا

ياربّ قهرا لهذا القهر في صدورنا

ولا حول ولا قوّة إلا بالله 🔴 عاجل | هيئة الأسرى ونادي الأسير تؤكدان استشهاد المعتقل عمر عبد العزيز جنيد من جباليا البلد شمال قطاع غزة، جرّاء تعرضه للتعذيب في معسكر "سديه تيمان" الصهيوني pic.twitter.com/CV7TgQM0Xe — ويبقى الأثر (@AtallahSof5595) August 5, 2024

وذكرت الهيئة والنادي أنّ “المعتقل عمر جنيد هو واحد من بين العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا في سجون ومعسكرات الاحتلال، وتحديدا معسكر سدي تيمان، جرّاء التعذيب الشديد، هذا عدا عن المئات من جثامين الشهداء التي اعترف الاحتلال باحتجازها”.

وبارتقاء جنيد، يرتفع عدد شهداء الأسرى (الفلسطينيين) منذ بدء حرب الإبادة ممن كُشف عن هوياتهم إلى “21، إضافة إلى عشرات المعتقلين الشهداء من غزة، ويواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم”، وفق البيان.

(الأناضول)