المرحلة الأكثر دموية.. استشهاد أسير من غزة داخل سجون الاحتلال جراء التعذيب

غزة – “القدس العربي”: مع استمرار عمليات التعذيب الممنهج ومنع الدواء والطعام عن الأسرى، استشهد الأسير صايل أبو نصر (60 عاماً)، من غزة، ليرتفع عدد الأسرى الشهداء منذ بداية الحرب ضد غزة إلى 75 شهيدا.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أنه باستشهاد المعتقل أبو نصر، يرتفع عدد الشهداء من الأسرى والمعتقلين الذين ارتقوا بعد الإبادة الجماعية إلى 75 شهيداً على الأقل، من بينهم 46 معتقلاً من غزة، وهم فقط المعلومة هوياتهم. فيما يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 الموثّقين لدى المؤسسات إلى 312، وهم كذلك المعلومة هوياتهم.

وحملت المؤسسات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل أبو نصر، كما جدّدت مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدّولية بفتح تحقيق دولي محايد في استشهاد العشرات من الأسرى والمعتقلين منذ بدء الإبادة، والمضي قدماً في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على “جرائم الحرب” التي يواصلون تنفيذها بحقّ الشعب الفلسطيني.

وأشارتا إلى أن الفترة التي تلت العدوان على غزة تعد “المرحلة الأكثر دموية” في تاريخ الحركة الأسيرة والأشدّ من حيث ظروف الاعتقال.

وأكدتا أنه على مدار الشهور الماضية، كانت إفادات وشهادات المعتقلين من غزة “الأقسى والأشد” من حيث تفاصيل الجرائم المركّبة التي تُمارس بحقّهم بشكل لحظي، وقالتا “اليوم تضاف قضية الشهيد أبو نصر إلى سجلّ منظومة التوحش الإسرائيلية، التي تعمل على مدار الساعة من خلال سلسلة من الجرائم المنظمة لقتل الأسرى والمعتقلين، لتشكّل هذه الجرائم وجهاً آخر من أوجه الإبادة المستمرة وامتداداً لها”.

وشدّدت الهيئة والنادي على أنّ وتيرة ارتفاع أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين في تصاعد مستمر، في ظل تصاعد المخاطر على مصير الآلاف من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، واستمرار تعرّضهم بشكل لحظيّ لجرائم ممنهجة أبرزها التّعذيب، والتّجويع، والاعتداءات بكافة أشكالها، والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسيّة، والتعمّد بفرض ظروف تؤدّي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، أبرزها مرض (الجرب – السكابيوس)، هذا عدا عن سياسات السّلب والحرمان غير المسبوقة بمستواها.

يُذكر أنّ إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال بلغ حتى بداية يوليو 2025 أكثر من 10,800 أسير، وهم فقط المحتجزون في السجون التابعة لإدارة سجون الاحتلال، حيث لا يتضمن هذا العدد المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال. ومن بين الأسرى يوجد 48 أسيرة، وأكثر من 440 طفلاً، وأكثر من 3,600 معتقل إداري، و2,454 معتقلاً من غزة تصنّفهم إدارة سجون الاحتلال “مقاتلين غير شرعيين”.