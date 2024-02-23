رام الله: أعلن نادي الأسير الفلسطيني، الجمعة، “استشهاد أسير من قطاع غزة في سجن الرملة الإسرائيلي، ليرتفع عدد الأسرى الذين ارتقوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 10.

وذكر النادي أن “أسيرا من قطاع غزة استشهد في سجن الرملة الإسرائيلي”.

وأشار إلى أن الأسير اعتقل بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة في 7 أكتوبر، دون تفاصيل عن هويته أو تاريخ اعتقاله.

والأربعاء أعلن النادي “استشهاد الأسير المقعد خالد الشاويش (53 عاما)، من مخيم الفارعة قرب طوباس شمال الضفة في سجن نفحة الإسرائيلي”.

وتؤكد مصادر فلسطينية رسمية وأهلية، أن إسرائيل تمارس “العزل والتجويع والإهمال الطبي” بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها، ضمن إجراءات “انتقامية وتنكيلية غير مسبوقة” منذ 7 أكتوبر.

ومع بدء الحرب المدمرة على قطاع غزة، صعدت إسرائيل عملياتها بالضفة مخلفة مئات الشهداء وآلاف الجرحى، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، إضافة إلى نحو 7120 معتقلا وفق هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير.

(الأناضول)