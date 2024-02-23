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استشهاد أسير من قطاع غزة في سجن الرملة الإسرائيلي

23 - فبراير - 2024

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رام الله: أعلن نادي الأسير الفلسطيني، الجمعة، “استشهاد أسير من قطاع غزة في سجن الرملة الإسرائيلي، ليرتفع عدد الأسرى الذين ارتقوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 10.
وذكر النادي أن “أسيرا من قطاع غزة استشهد في سجن الرملة الإسرائيلي”.
وأشار إلى أن الأسير اعتقل بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة في 7 أكتوبر، دون تفاصيل عن هويته أو تاريخ اعتقاله.
والأربعاء أعلن النادي “استشهاد الأسير المقعد خالد الشاويش (53 عاما)، من مخيم الفارعة قرب طوباس شمال الضفة في سجن نفحة الإسرائيلي”.
وتؤكد مصادر فلسطينية رسمية وأهلية، أن إسرائيل تمارس “العزل والتجويع والإهمال الطبي” بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها، ضمن إجراءات “انتقامية وتنكيلية غير مسبوقة” منذ 7 أكتوبر.
ومع بدء الحرب المدمرة على قطاع غزة، صعدت إسرائيل عملياتها بالضفة مخلفة مئات الشهداء وآلاف الجرحى، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، إضافة إلى نحو 7120 معتقلا وفق هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 23, 2024 الساعة 9:33 ص

    في جنة الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الرحمان الرحيم رب العالمين يا شهداء تحرير الأقصى المبارك من نجس العصابة الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة وتعسا لعرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة والله ناصر الفلسطينيين وهازم عدوهم المحتل اللعين وعد رب العالمين وكان وعد الله مفعولا اقتربت نهاية دويلة السراب والخراب 🇵🇸🤕☝️🔥🐕🔥🐕🔥🐕🔥🐕🔥

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  2. يقول qoraish:
    فبراير 23, 2024 الساعة 9:43 ص

    ولا تطالب أي دولة بالإفراج عن الفلسطينيين الذين يعانون في سجون المجرمين الصهاينة.
    كل الدول تصمت عندما يتعلق الأمر بالمجرمين الصهاينة.
    لعنة الله على الدول الإسلامية التي طبعت مع الصهاينة.. كلكم مسؤولون عن معاناة الفلسطينيين ستحاسبون أمام الله. لا شيء يمكن أن ينقذكم .

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