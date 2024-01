استشهاد أقارب لنائب عربي في الكنيست بقصف إسرائيلي على قطاع غزة

غزة- “القدس العربي”: نعى النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي ثلاثة من أقاربه استشهدوا في مخيم النصيرات في قطاع غزة المحاصر، إثر قصف إسرائيلي.

وأعلن الطيبي، رئيس حزب “الجبهة العربية للتغيير”، في بيان قصير نشره على موقع “إكس”، الأستاذة الجامعية سحر الطيبي، وفيصل الطيبي الذي يدرس علوم الكمبيوتر، والطفل أحمد الطيبي البالغ من العمر 10 سنوات.

عليهم رحمة الله. نحب الحياة اذا ما استطعنا اليها سبيلاً

יהי זכרם ברוך.אנו נאהב את החיים אם נמצא דרך אליהם

We love life if we can find a way to it

Allah yerhamhom RIP https://t.co/aui5ZyjRu0

