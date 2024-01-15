سياسة | عربي | فلسطين

استشهاد أقارب لنائب عربي في الكنيست بقصف إسرائيلي على قطاع غزة

منذ 16 دقيقة

صورة من الأرشيف لمخيم النصيرات وسط القطاع إثر قصف إسرائيلي- ا ف ب

حجم الخط
0

غزة- “القدس العربي”: نعى النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي ثلاثة من أقاربه استشهدوا في مخيم النصيرات في قطاع غزة المحاصر، إثر قصف إسرائيلي.

وأعلن الطيبي، رئيس حزب “الجبهة العربية للتغيير”، في بيان قصير نشره على موقع “إكس”، الأستاذة الجامعية سحر الطيبي، وفيصل الطيبي الذي يدرس علوم الكمبيوتر، والطفل أحمد الطيبي البالغ من العمر 10 سنوات.

وفي بيان قصير مكتوب باللغات العربية والعبرية والإنكليزية، كتب الطيبي: “عليهم رحمة الله”، مع بيت من قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود درويش يقول فيه: “نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلاً”.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

وائل الدحدوح… هذه الأيقونة
9 - يناير - 2024
أحمد الطيبي يرد على تصريحات نتنياهو بشأن غزة: كانت تسمى فلسطين صارتْ تسمى فلسطين- (فيديو)
25 - ديسمبر - 2023
أحمد الطيبي يطالب بنزع سلاح المستوطنين.. ومنصور عباس يدعو الفصائل الفلسطينية لإلقاء سلاحها- (فيديوهات)
3 - ديسمبر - 2023
تكامل الأدوار في نظام الأبرتهايد الإسرائيلي.. بن غفير يدلي بتصريحات عنصرية ونتنياهو يمارسها بالأفعال
27 - أغسطس - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية