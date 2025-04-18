استشهاد أكثر من 20 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة

تل أبيب: أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الجمعة باستشهاد أكثر من 20 شخصا في غارتين إسرائيليتين على قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إن 11 شخصا، بينهم قاصران، استشهدوا في غارة جوية بطائرة مسيرة خلال الليل استهدفت أحد المنازل في حي تل الزعتر شمال غزة، كما أصيب عدد آخر بجروح.

وفي هجوم ثان، أفادت (وفا) بأن 10 أشخاص استشهدوا عندما قصفت مقاتلة إسرائيلية منزل عائلة في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس جنوب القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيحقق في هذه التقارير عندما طلب منه التعليق.

كانت مصادر محلية فلسطينية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت بشكل مباشر خيمة تؤوي نازحين في منطقة التوام بجباليا، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

كانت إسرائيل قد أنهت وقف إطلاق النار مع حماس يوم 18 مارس/ آذار الماضي، عندما شنت موجة مفاجئة من الغارات الجوية، التي قتلت مئات الفلسطينيين بمختلف أنحاء القطاع.

(د ب أ)