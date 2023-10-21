سياسة | عربي | فلسطين

استشهاد أكثر من 30 فلسطينياً في غارات إسرائيلية همجية على المدنيين في غزة

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

غزة: استشهد نحو 30 فلسطينياً  فجر اليوم السبت، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن القصف استهدف عدة مناطق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 7 مواطنين على الأقل، وإصابة عدد آخر، بينما استشهد 14 مواطنا على الأقل في قصف استهدف بلدة جباليا شمال القطاع، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأوضحت المصادر أن شهيدين ارتقيا في قصف استهدف منزلا من ثلاثة طوابق على منطقة حي السلام برفح، إلى جانب 7 مفقودين في هذا القصف، بينما استشهد خمسة مواطنين بينهم 3 أطفال، وأصيب آخرون، في قصف استهدف منزلا من طابقين بمنطقة دوار زعرب غرب رفح، كما أصيب مواطن في قصف استهدف منزلا من طابقين بمنطقة الصيامات غرب رفح.

وفي بلدة جباليا شمال القطاع، استشهد 14 مواطنا نتيجة قصف طيران الاحتلال منزلا في البلدة.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الغارديان: استمرار ألمانيا في قمع الأصوات الفلسطينية باسم “الذنب التاريخي” سيجعلها غير مهمة
منذ 16 ساعة
الأمم المتحدة: إسرائيل دمرت 30% من الوحدات السكنية في قطاع غزة  
منذ 18 ساعة
الاحتلال يواصل غاراته على غزة لليوم الـ14 وترقب دخول أول قافلة مساعدات- (صور وفيديوهات)
منذ 19 ساعة
إسرائيل تتعمد قصف المخابز في قطاع غزة لقتل مزيد من المدنيين 
19 - أكتوبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية