استشهاد أكثر من 30 فلسطينياً في غارات إسرائيلية همجية على المدنيين في غزة

غزة: استشهد نحو 30 فلسطينياً فجر اليوم السبت، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن القصف استهدف عدة مناطق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 7 مواطنين على الأقل، وإصابة عدد آخر، بينما استشهد 14 مواطنا على الأقل في قصف استهدف بلدة جباليا شمال القطاع، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأوضحت المصادر أن شهيدين ارتقيا في قصف استهدف منزلا من ثلاثة طوابق على منطقة حي السلام برفح، إلى جانب 7 مفقودين في هذا القصف، بينما استشهد خمسة مواطنين بينهم 3 أطفال، وأصيب آخرون، في قصف استهدف منزلا من طابقين بمنطقة دوار زعرب غرب رفح، كما أصيب مواطن في قصف استهدف منزلا من طابقين بمنطقة الصيامات غرب رفح.

وفي بلدة جباليا شمال القطاع، استشهد 14 مواطنا نتيجة قصف طيران الاحتلال منزلا في البلدة.

(وكالات)