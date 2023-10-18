استشهاد أكثر من 30 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على غزة

غزة: أعلنت مصادر طبية ومحلية استشهاد أكثر من 30 مواطنا، فجر اليوم الأربعاء، في قصف مدفعي وجوي وبحري، شمل جميع مناطق قطاع غزة.

وأوضحت المصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن “نحو 30 مواطنا استشهدوا بعد استهداف عدة منازل شمال قطاع غزة، بينما استشهد مواطنان على الأقل في قصف استهدف مخبزا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة”.

وبينت المصادر أن هذا المخبز يقدم الخبز لأهالي المخيم وللنازحين من مناطق شمال القطاع.

وأضافت المصادر أن ثلاثة استشهدوا بينهم طفل في قصف استهدف شقة سكنية بخان يونس جنوب قطاع غزة.

وطال القصف المدفعي والجوي والبحري المكثف محافظة شمال غزة وتحديدا منطقة جباليا، ومخيم النصيرات، وحي اليرموك وسط مدينة غزة، ومنطقة في حي الزيتون قريبة من موقع المستشفى المعمداني الذي قصفته إسرائيل وأوقعت مئات الشهداء والجرحى.

كما طال القصف منازل المواطنين في محافظات جنوب القطاع، رفح وخان يونس، موقعا عدة إصابات.

(الأناضول)