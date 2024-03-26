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استشهاد اثنين بغارة إسرائيلية على بعلبك شرق لبنان- (فيديو)

26 - مارس - 2024

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لبنان: استُشهد لبنانيان وجرح آخر، الثلاثاء، في غارة إسرائيلية على منزل في بلدة وردين في بعلبك شرق لبنان، وفق مصدر رسمي.

وأفادت وكالة أنباء لبنان الرسمية بأن “الغارة الإسرائيلية المعادية التي استهدفت مبنى في وردين، بين سهل بلدتي إيعات وبوداي، أسفرت عن مقتل اثنين وجرح مواطن”.

(الأناضول)

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