استشهاد الأسيرة المحررة والجريحة وفاء جرار متأثرة بإصابتها

رام الله- “القدس العربي”:
أعلن مستشفى ابن سينا في جنين، صباح اليوم الإثنين، استشهاد الجريحة وفاء نايف زهدي جرار (50 عاما)، متأثرة بإصابتها الحرجة خلال اعتقالها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي من منزلها قبل نحو شهرين.
كانت قوات الاحتلال قد اعتقلت جرار من منزلها في 21 أيار الماضي خلال عدوانها على جنين ومخيمها، وأعلنت إصابتها لاحقا، ونقلتها إلى مستشفى العفولة، وأصدرت أمر اعتقال إداري بحقها لمدة أربعة أشهر.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن قوات الاحتلال أفرجت عن جرار لخطورة وضعها الصحي بعد أيام من اعتقالها، حيث أدت إصابتها إلى بتر ساقيها من أعلى الركبة.
يشار إلى أن الشهيدة جرار، زوجة الأسير عبد الجبار جرار (58 عاما)، المعتقل إداريا منذ شباط 2024.
وقد نعى أبناء جرار والدتهم الشهيدة، وقال نجلها حذيفة في منشور على حسابه بفيسبوك: “نزف إلى العلياء أيقونة الوفاء والعطاء والدتنا الحبيبة الصابرة المحتسب الأسيرة والجريحة والشهيدة وفاء نايف زهدي جرّار “أم حذيفة” (50 عاماً) لتلتحق بركب الشهداء والقادة في معركة طوفان الأقصى”.
وأوضح أن مسيرة تشييع الشهيدة ستنطلق الساعة 11 من مستشفى جنين الحكومي إلى مسجد جنين الكبير للصلاة عليها والدفن في المقبرة الغربية للمدينة.
إلى جنات النعيم المقيم في الفردوس الأعلى.
رحمها الله وادخلها جنات الفردوس الأعلى بفضله.
اللهم آمين
رحم الله الشهيدة وفاء جرار التي داست بحذاءها على الجيش الصهيوني النازي و اذلت جنوده الانذال
رحمك الله رحمة واسعة و اجزل لك و للصابرات المرافعات و المدافعات على حقهن في أرضهن الأجر و الثواب .. هنيئا لك .
رحمها الله واسكنها فسيح جناته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
اذهلتونا بعطائكم ياأهلنا في فلسطين المباركة وغزة العزة، وكأن أبواب الجنة قد فتحت لكم، فاللهم أن إستودعناك فلسطين المباركة وأهلها.
إنا لله وإنا إليه راجعون
عليها رحمة الله تعالى ورضوانه
رحمها الرحمن برحمته واسكنها فسيح جناته، انها رمز خالد للمرأة الفلسطينية المناضلة صبرا، وبناء وكفاحا ضد سلطة احتلال غاشم. والهم أهلها الصبر والسلوان
رحمها الله واسكنها الفردوس الاعلى
الإمارات العربية المتحدة اوغلت في التطبيع حتى أصبحت أخطر
نور على نور يريدون إطفاء نور الله و الله متم نوره و لو كره الكافرون . اللهم وسع في قبرها و آنس وحشتها و ارزقها نورا يسعى بين يديها و من خلفها و من فوقها و من تحتها اللهم تجاوز عن سيئاتها و سيئاتنا و اعفوا عنها إنك غفور رحيم.