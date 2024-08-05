استشهاد الأسيرة المحررة والجريحة وفاء جرار متأثرة بإصابتها

رام الله- “القدس العربي”:

أعلن مستشفى ابن سينا في جنين، صباح اليوم الإثنين، استشهاد الجريحة وفاء نايف زهدي جرار (50 عاما)، متأثرة بإصابتها الحرجة خلال اعتقالها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي من منزلها قبل نحو شهرين.

كانت قوات الاحتلال قد اعتقلت جرار من منزلها في 21 أيار الماضي خلال عدوانها على جنين ومخيمها، وأعلنت إصابتها لاحقا، ونقلتها إلى مستشفى العفولة، وأصدرت أمر اعتقال إداري بحقها لمدة أربعة أشهر.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن قوات الاحتلال أفرجت عن جرار لخطورة وضعها الصحي بعد أيام من اعتقالها، حيث أدت إصابتها إلى بتر ساقيها من أعلى الركبة.

يشار إلى أن الشهيدة جرار، زوجة الأسير عبد الجبار جرار (58 عاما)، المعتقل إداريا منذ شباط 2024.

وقد نعى أبناء جرار والدتهم الشهيدة، وقال نجلها حذيفة في منشور على حسابه بفيسبوك: “نزف إلى العلياء أيقونة الوفاء والعطاء والدتنا الحبيبة الصابرة المحتسب الأسيرة والجريحة والشهيدة وفاء نايف زهدي جرّار “أم حذيفة” (50 عاماً) لتلتحق بركب الشهداء والقادة في معركة طوفان الأقصى”.

وأوضح أن مسيرة تشييع الشهيدة ستنطلق الساعة 11 من مستشفى جنين الحكومي إلى مسجد جنين الكبير للصلاة عليها والدفن في المقبرة الغربية للمدينة.